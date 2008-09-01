Türk basınının 'Vasfiye Abla'sı

Fotoğrafların da yer aldığı 368 sayfalık "Vasfiye Abla" kitabının ön sözünü yazan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, meslek örgütlerinde de sorumluluk alan Vasfiye Özkoçak'ı tanımaktan ve onunla çalışmaktan mutluluk, övünç ve kazanım duyduğunu belirtiyor.



Süleyman Boyoğlu, yarım asrı aşkın meslek yaşamında hep muhabir kalmayı tercih etmiş, 'ilk kadın' olmanın zorluklarına göğüs germiş, Yaşar Kemal'e göre hikâye ve roman yazma yeteneği de olan, emekli olduğunda çalıştığı Milliyet gazetesine parasıyla 'Ben emekli oldum"'diye ilân veren, Ziya Nebioğlu'nun değişiyle "adliye muhabirliğinde firma" Vasfiye Özkoçak'ın gazetecilikte örnek yaşamını gözler önüne seriyor.



Gazetecilikte pek çok ilke imza atan Vasfiye Özkoçak, efsane güzelliğinden çok mesleği ile evli usta bir adliye muhabiri olarak tanınıyor.



