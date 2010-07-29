-TÜRK BANKALARI SURİYE'DE BANKA KURACAK ŞAM (A.A) - 29.07.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik potansiyeli gerçekleştirmek için bir veya birden fazla finansal kuruluşun buna aracılık yapması gerektiğini belirterek, ''Türk bankacılık sektörü son yıllarda çok büyük ilerlemeler kaydetti. Bu deneyimi kardeş ülke Suriye ile paylaşmaya hazırız'' dedi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Suriye Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin, Şam'da, Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, Türk ve Suriyeli bankacılarla bir araya geldi. Türk bankacılık sektörünün son yıllarda gerek teknolojik altyapısı gerek ürün yelpazesi ve gerekse risk yönetimi gibi hususlarda çok büyük ilerlemeler kaydettiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: ''Sonradan Türkiye'de ortaklık kuran birçok Avrupa bankasına da bu deneyimlerini paylaştı. Birçok yabancı bankacı bana geldiği zaman, (sizin sistem çok ileri, buradan çok şey öğrendik) dediler. Bu deneyimi kardeş ülke Suriye ile de paylaşmaya hazırız.'' Suriye Maliye Bakanı Muhammed El Hüseyin ise konuşmasında, Suriye'de bankacılık yasasında gelişmelere uygun olarak değişiklikler olduğunu belirterek, Türk bankalarına veya yabancı bankalara yüzde 60 oranında hisse verildiğini bildirdi. Türk bankacılık yetkililerinin Suriye pazarına tek tek olarak veya konsorsiyum şeklinde girebileceklerini ifade eden Hüseyin, ''Suriyeli işadamları ortak olmaya hazırlar. Bu iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı olur'' dedi. Ziraat Bankası Dış İlişkiler Daire Başkanı Ertan Altıkulaç, ortaklık konusunun önemli bir problem oluşturmayacağını söyledi. Önlerindeki en büyük engelin, yüksek sermaye olduğunu bildiren Altıkulaç, ''Bu, karar alma sürecinde önümüzü çok engelliyor. Bu sürecin çözülebileceği inancı ile çalışmayı başlattık'' dedi. Akbank Bireysel ve Şirket Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Galip Tözge ise konuşmasında, Suriye'de banka konusunda çalışmaları için ilk resim ziyareti yaptıklarını belirtti. Kuveyt Türk Yurtdışı Organizasyon ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ahmet Biçer de İslami bankacılık yaptıklarını, Türkiye'de 140 şubeleri bulunduğunu, Almanya'da ilk İslami şubeyi açtıklarını, Dubai'de iştirakleri olduğunu ve Kazakistan'da banka açmak için izin aldıklarını belirtti.