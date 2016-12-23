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Ekonomi

Türk bankaları AB'ye girdi

Avrupa Komisyonu, Türk bankacılık düzenleme ve denetleme mevzuatının Avrupa Birliği ile uyumlu olduğunu ilan etti

23 Aralık 2016 18:15

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Avrupa Komisyonu’nun Türk bankacılık sektörünün düzenleyici ve denetleciyi çerçevesinin Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile eşdeğer olduğunu kabul ettiğini açıkladı. Avrupa Komisyon bu kararı 20 Aralık’ta kabul etti.

Canikli, karar öncesi AB bankalarınca, banka yerine şirket olarak kabul edilip yüksek risk ağırlığına tabi tutulan Türk bankalarının, artık banka olarak dikkate alınıp risk ağırlığının düşeceğini söyledi.

"Bundan sonra düşük nispette risk ağırlığına tabi tutulacak"

Canikli, kararın avantajlarını şöyle açıkladı:

"Türkiye’de yerleşik bankalar karar öncesi; AB bankalarınca, banka yerine şirket olarak kabul edilip nispeten yüksek bir risk ağırlığına tabi tutulurken, bu karardan sonra banka olarak dikkate alınacak, bundan sonra düşük nispette risk ağırlığına tabi tutulacak.

"Benzer şekilde AB bankalarının Türkiye’de yapacağı yatırımlar kredi sınırları uygulaması açısından daha katı bir uygulamaya tabi iken; karar sonrası eşdeğer ülkelere ilişkin daha avantajlı sınırlamalardan yararlanacak.

"Türk bankalarının kredi sınırlarına ilişkin katı uygulamada da rahatlama sağlanacak"

"AB’de faaliyet gösteren Türk bankalarının Türkiye’ye olan yatırımlarındaki bazı risk ağırlıklarının düşecek olmasına dayalı olarak bu bankalar açısından sermaye maliyeti avantajı doğabilecek, ayrıca AB’de faaliyet gösteren Türk bankalarının kredi sınırlarına ilişkin katı uygulamada da rahatlama sağlanacak.
Ana sermayedarı Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı olan Türk bankaları, konsolidasyon sürecinde avantajlı uygulamalardan faydalanamazken bu karar sonrası, olumsuzluklar ortadan kalkacak

"Yurt dışı bankaların Türkiye’de iştirak sahibi olmaktan kaynaklı ilave sermaye maliyetlerinde düşüş söz konusu olacak.
Türk bankalarının AB ülkelerinden temin edebileceği fonlar açısından kaynaklara erişim ve maliyet avantajı sağlanacak.

Teyit edildi

Canikli, daha önce Basel Bankacılık Denetim Komitesince gerçekleştirilen Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (Regulatory Consistency Assessment Programme - RCAP) sonuçlarına benzer şekilde bu karar ile de Türk bankacılık düzenleme ve denetleme çerçevesinin uluslararası standartlara tam uyumlu olduğunun teyit edildiğini vurguladı.

 

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