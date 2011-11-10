-Türk bankacılık sektörünün aktif toplamı arttı ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün aktif toplamının 2011 yılının 9 aylık döneminde yüzde 20,6 oranında artarak, 1.214 milyar lira seviyesine ulaştığını bildirdi. BDDK'nın bugün açıkladığı ''Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü'' verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9 oranında büyüyen sektör ikinci çeyrekte yüzde 9,5, üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9 oranında büyüme gösterdi. Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2011 yılının 9 aylık döneminde yüzde 20,6 oranında artarak 1.214 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık sektörü, 2011 yılının söz konusu döneminde temel olarak krediler ve Merkez Bankası'ndan alacaklar kalemlerinden kaynaklanan aktif büyümesini, mevduat, repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurtdışı bankalara borçlar ve ihraç edilen menkul kıymetlerdeki artış ile fonladı. Bu dönemde mevduat artışı sınırlı düzeyde gerçekleşti, sektör aktif büyümesini fonlamak için alternatif kaynaklara başvurdu. Bankacılık sektörü toplam aktifleri içindeki payı 2010 yıl sonuna göre 2,3 puan artarak yüzde 54,5'e yükselen toplam krediler 2011 yılında hızlı büyümesini sürdürerek Eylül 2011 itibarıyla 661,3 milyar lira seviyesine yükseldi. Kredilerde 2010 yıl sonuna göre 135,4 milyar lira artış gözlenirken, 9 aylık artış yüzde 25,8, yıllık artış ise yüzde 39,1 düzeyinde gerçekleşti. BDDK verilerine göre, 2011 yılında çeyrek dönemler itibarıyla azalmaya devam eden bankacılık sektörünün dönem net karı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2.229 milyon TL (yüzde 13,2) gerileyerek Eylül 2011 itibarıyla 14.620 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, kredi/mevduat faiz gelir/gider farkı, kredi fonlamasında mevduat dışı kaynakların da ağırlığının artması ve hacim etkisiyle tutar olarak arttı. 2011 yılı başından itibaren, kredi getirisi/mevduat maliyeti farkındaki azalışhız kesti, hatta YP marjlarda bir önceki çeyreğe göre bir miktar artış gerçekleşti. Buna rağmen, başta menkul değerlerden elde edilen faiz gelirlerindeki azalış olmak üzere, repo işlemlerine, bankalara ve ihraç edilen menkul kıymetlere verilen faizlerdeki artışın yanı sıra, bankalar ile para piyasalarından alınan faizlerdeki azalış, net faiz marjının gerilemesine yol açtı. Eylül 2011 itibarıyla sektörde faaliyet gösteren 48 bankadan 21'inin karında, son bir yıllık dönemde azalış gerçekleşti.