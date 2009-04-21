Türk bandıralı gemiye korsan saldırısı

Fransız petrol devi Total için nakliye yaparken Nijerya'da saldırıya uğrayan tankerin Türk bandıralı olduğu bildirildi.



Total'den bir kaynak, Türk bandıralı İlena Mercan gemisinin Nijerya'nın güneyindeki Port-Harcourt limanı yakınında bu sabaha karşı saldırıya uğradığını belirtti.



Lagos'dan hareket eden, gece Port-Harcourt yakınındaki Onne limanına yol alan İlena Mercan'ın sabaha karşı silahlı kişilerin saldırısına uğradığı, tankere çıkan saldırganların kaptan ve başmakinisti rehin alıp kaçtıkları bildirildi. Rehin alınanların milliyetleri henüz bilinmiyor.



Tankerin şu an Total'in korumasında olduğu ifade edildi.

