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TÜRK BALIKÇILAR AİHM'E BAŞVURACAK ORDU (A.A)

07 Ekim 2010 15:25

-TÜRK BALIKÇILAR AİHM'E BAŞVURACAK ORDU (A.A) - 10.07.2010 - Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan 2 balıkçı, Gürcistan'da bir suçluya benzerlikleri nedeni ile bir ay haksız yere hapis yattıklarını iddia ederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuracaklarını açıkladılar. Türk balıkçı Kemal Kızılyel, avlanmak için balıkçı tekneleri ile Karadeniz'e açıldıklarında Gürcistan Limanı'na uğradıklarını, burada arkadaşı Murat Ulu ile limanda gezerken Gürcü polisler tarafından tutuklandıklarını anlattı. Tercüman aracılığı ile limanda kavga çıkarmak ve polisleri darp etmek suçundan tutuklandıklarını öğrendiklerini belirten Kızılyel, ''Limanda başka Türk balıkçıların çıkardığı kavgadan sonra polis bizi suçlulara benzeterek tutukladı. Biz böyle bir olaya karışmadık. Bunu söylememize rağmen inandıramadık. Bir ay Gürcistan'da mahkemeye çıkarılmadan hapiste tutulduk. Ailelerimizin çabası ile 30 bin TL kefaretle serbest bırakıldık. Ciddi mağduriyet yaşadık'' dedi. Arkadaşı Ulu ile birlikte, haklarını aramak için AİHM'e başvuracaklarını ifade eden Kızılyel, sonucu heyecanla bekleyeceklerini kaydetti.

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