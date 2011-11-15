-Türk balesinin kurucusuna anma gecesi ANKARA (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye'yi bale sanatıyla tanıştıran ve öncü misyonuyla Devlet Balesi'nin ilk temellerini atan Dame Ninette de Valois, ölümünün 10. yılında onuruna düzenlenecek özel bir karma programla Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından anılacak. Opera sahnesinde 23 Kasım'da gerçekleşecek anma gecesinde, iki perdelik karma eser yeni kuşak bale sanatçılarının yorumlarıyla izleyiciyle buluşacak. Türk balesinin önde gelen koreograflarının hazırladığı eser, anlatıcı ve sinevizyon gösterisiyle de desteklenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Erdoğan Davran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 63 yıl önce Yeşilköy'de temelleri atılan ve daha sonra merkezi Ankara'da bulunan Devlet Konservatuvarı bünyesine taşınan bale sanatının öncüsü Dame Ninette Valois'i ölümünün 10. yılında anmak için bir program düzenlediklerini söyledi. Proje yönetimi Deniz O. Yamanus tarafından üstlenilen karma bir temsil programı hazırlandığını anlatan Davran, ''Valois'ın 63 yıl önce genç ve idealist bir sanat misyoneri olarak küçük bir okulda başlattığı bale çalışmaları Türk balesinin kuruluşunun ve bugünkü varlığının ilk adımları olmuştu'' dedi. Türk balesinin kurulmasını sağlayan eğitmen, hoca, koreograf, yönetici ve Devlet Kültür Nişanı unvanına sahip Valois'ın Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından anılacağını kaydeden Davran, şu bilgileri verdi: ''Bale sanatının öncüsü olarak açtığı bu yolda yetişen koreografların eserlerinden oluşan 2 perdelik karma eseri yeni kuşak bale sanatçılarının yorumlarıyla izleyeceğiz. Anlatıcı ve sinevizyon gösterisiyle desteklenen gecenin proje yönetimi Deniz O. Yamanus'a ait. Türk balesinin ilk koreograflarından Oytun Turfanda, genç yaşta yitirdiğimiz genç koreograf Duygu Aykal ile Geyvan McMillen, Merih Çimenciler, Aysun Aslan, Selçuk Borak, Mehmet Balkan, Beyhan Murphy, Uğur Seyrek, Sibel Kasapoğlu, Nil Berkan, Erdal Uğurlu, Berk Sarıbay, Yasemin Erkan, Altan Tekin, İhsan Bengier, Binnaz Dorkip gibi koreografların imzasını taşıyan program seyirciyi geçmişten bugüne yolculuğa çıkarıyor.'' Davran, Dame Ninette de Valois'ın 1994 yılında Türk balesine sağladığı katkılarla ilgili söylediği şu sözlerini de paylaştı: ''Ben İrlandalıyım. Geldiğim yıllarda Londra'da benim yapmak istediklerime 'Şark Masalı' diyerek hayali bulanlara rağmen ben Türklere inandım ve çocuklarımı çok sevdim. En iyi dilek ve umutlarımla Türk balesinin oluşumunda bir pay aldığım için büyük onur duymaktayım ve eminim ki başarılarınız devamlı olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.'' ''Madam Dame Ninette de Valois'yı Anma Gecesi'' 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.