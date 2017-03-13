İtalya'nın sağcı "Kuzey Ligi" lideri Matteo Salvini, "Türk bakanlar İtalya'ya hoş gelmezler. Türkiye Avrupa değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır" dedi.

Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizle ilgili bir mesaj da İtalyan sağından geldi. İtalya’nın sağcı “Kuzey Ligi” lideri Matteo Salvini, sosyal medya hesabından "Türk bakanlar İtalya’ya hoş gelmezler" diye açıklama yaptı.

Matteo Salvini, açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hollanda’ya ‘Nazi’ ve ‘Faşist’ diyerek saldırıp, ‘Allah büyüktür’ diye ‘bağırması’ herkes için tehdit içeriyor. Aynı zamanda, Avrupa Birliği aynı Türk rejimine milyarlarca dolar doldurmaya devam ediyor: Ayıp! Türk bakanlar İtalya’ya hoş gelmezler. Türkiye Avrupa değildir ve hiçbir zaman olmayacaktır.”