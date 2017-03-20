Türk bakanlar 'Hollanda'da kampanya yapmayacak'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Hollanda kampanya sorumlusu Mustafa Aslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi nedeniyle yaşanan krizin ardından, Türk bakanların artık ülkede anayasa referandumu kampanyası yapmayacaklarını söyledi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) konuşan Aslan, kampanya için hiçbir Türk bakanın, Hollanda'ya gelmeyeceğini belirtti.

Askan ayrıca bu kararın Pazartesi günü alındığını açıkladı.

Hollanda'da 15 Mart'ta yapılan genel seçimler öncesi, referandum kampanyası yapmak isteyen Türk bakanlara izin verilmemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın uçuş izinleri geri çekilmişti. Almanya'dan kara yoluyla Rotterdam'a gelen Kaya, polis tarafından durdurularak sınır dışı edilmişti.

Hollanda'nın, ilk kez bir müttefik ülke bakanına bu kadar ağır bir yaptırım uyguladığı belirtilmişti.

Sınır dışı kararı ve iki Türk diplomatın gözaltına alınması, Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya'nın sınır dışı edilmesi nedeniyle olayların yaşandığı Rotterdam'da, zaman zaman Türkiye kökenli göçmenler arasında referandum gerilimi yaşandığı belirtiliyor.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmet Abutalip, taraflara sükûnet çağrısı yaptı.

Hollanda hükümeti ise ne seçimlerden önce ne de sonra Türk bakanların kampanya yapmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Ülkede yaklaşık 260 bin Türkiye kökenli seçmen 5-9 Nisan tarihleri arasında anayasa referandumu için oy kullanabilecek.

Referandum için Amsterdam, Lahey ve Deventer'de üç ayrı sandık kurulacak.

Deventer kentindeki sandık bölgesinde bayrak ve siyasi sembollerin taşınması ve gösteri yapılması yasaklandı.