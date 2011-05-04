Türk baba, kızını öldürmesini facebook'tan anlattı

T24 - Avustralya'da, 2 yaşındaki öz kızını bıçakla öldürdüğünü itiraf eden Türk baba Ramazan Acar’ın, cinayeti Facebook'ta ayrıntılarıyla açıkladığı ortaya çıktı.





Melbourne'da bu sabah çıkarıldığı mahkemede kızını öldürdüğünü itiraf eden Acar'ın (24), cinayetle ilgili ayrıntıları cep telefonuyla Facebook sayfasına saniye saniye yazdığı ortaya çıktı.

Kızı Yazmina'yı geçen Kasım ayında ayrıldığı sevgilisinin evinden alan Acar, daha sonra kızıyla beraber kayıplara karışmıştı. Bıçaklanarak öldürülen Yazmina'nın cesedi, cinayetten sekiz gün sonra 18 Kasım'da Greenvale bölgesindeki yeşillik bir alanda bulunmuştu.



‘Kızımı öldürmek üzereyim'

Cinayetle ilgili yeni açıklanan mahkeme tutanaklarında, Acar'ın cinayetten hemen önce saat 19.23'te Facebook duvarına "Kızımı öldürmek üzereyim" diye yazdığı, bundan 11 dakika sonra "Bedelini ödedin sürtük" notu bıraktığı bildirildi.

Acar, 23.20'de de Facebook duvarına, kızının aile içindeki adıyla seslenerek "Seni seviyorum Mimi" yazdı.

Acar'ın eski sevgilisi Rachelle D'Argent'e de mesajla "Kızımı benden uzaklaştırmak istedin, beni hapse attırmak istedin, bağımsız olmak istedin, kızımın vesayetini almak istedin, beni öldürmek istedin. Şimdi mutlu oldun mu söyle?" yazdığı belirtildi.

Acar daha sonra, D'Argent'e art arda gönderdiği mesajlarda "Bitti, yaptım", "Seni vurdum", "Şimdi cenette ve kendimi çok kötü hissediyorum" diye yazdı.

Katil babanın, telefonda eski sevgilisine kızını araba kazasıyla mı yoksa bıçaklayarak mı öldüreceğini bilmediğini söylediği de ifade edildi.

Avustralya'yı şoke eden cinayetin ardından kullandığı aracı da ateşe veren Ramazan Acar, olaydan birkaç gün sonra yakalanmıştı.

Mahkeme çıkışında gazetecilere konuşan Rechelle D'Argent, Acar'ın itirafıyla adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi. D'Argent, Acar ceza alıncaya kadar davalara katılmaya devam edeceğini belirtti.





