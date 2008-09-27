Türk-Azeri-Ermeni buluşması

Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları dün New York’ta tarihi bir üçlü zirve gerçekleştirdi.



Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile görüşmesinin ardından, "meslektaşlarım, daha iyi bir siyasi diyalog ve daha iyi bir anlayış forumu oluşturmak için üçlü görüşmelere devam etmemizi önerdi" dedi.



Ali Babacan, "Kafkasya’nın büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Eğer Kafkaslar’da barış ve istikrarı sağlayabilirsek çok şeyler yapabileceğimize inanıyoruz. Bu, bizim insanlarımızın refahı için iyi olacaktır. Ayrıca bölgedeki jeopolitik duruma da yardımcı olacaktır. Hem de bölgesel istikrara ve barışa yardımcı olacaktır" diye konuştu. Ali Babacan, "bugünkü toplantıda, bizim Kafkas İşbirliği ve İstikrarı Platformu’nu görüştük. Bazı spesifik

bölgesel konuları konuşmaya başladık" ifadesini kullandı.



Kafkasya projesi memnuniyetle karşılanıyor



Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan da Ali Babacan’a, üçlü toplantı fikri için teşekkür etti. Nalbantyan, Türkiye’nin Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformu fikri için de "memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.



Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov da açıklamasında, "Hepimiz de bölgede riskler ve zorluklar olduğunun farkındayız. O yüzden bu sorunların uygun bir şekilde üstesinden gelinmesi gerekir. Biz bu girişimin zamanlı yapıldığını düşünüyoruz. Birbirimizin pozisyonlarına ilişkin daha fazla bir anlayış oluşturma ve bölgedeki önemli gelişmelerle nasıl başa çıkacağımıza ilişkin daha fazla anlayış oluşturabiliriz." sözlerini kullandı.