Türk astsubayın Yunan aşkı askeri mevzuata takıldı

T24

Aşk internette başladı

Tam 23 bin TL

‘Doğumu gizledim’



‘Kocama acıdım gitmedim’

Astsubay Kotan, sahte kimlik düzenleyip Yunan aşkıyla evlendiği için meslekten ihraç edilmenin eşiğine geldi. Bunun üzerine Kotan “evliliğin iptali” davası açarken, çiftin 2 aylık bebekleri Barış ortada kaldı.Askeri mevzuata göre yabancı uyruklu biriyle evlenmesi için Genelkurmay Başkanlığı’ndan izin alması gereken Astsubay Özgür Kotan, bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik düzenleyip Yunanistanlı Eleni Dimitridou ile nikah kıydı. Kotan ile Dimitridou’nun Barış isimli bebekleri oldu. Ancak, Kotan’ın sahte kimlikle evlendiği ortaya çıkınca her şey alt üst oldu. Askeri Savcılık, Kotan hakkında “sahte kimlik düzenleyerek evlilik yapmak ve casusluk” iddiasıyla soruşturma başlattı. Meslekten ihracın eşiğine gelen Kotan, “Yunan vatandaşı olduğunu bilmiyordum” diyerek Dimitridou hakkında “evliliğin iptali” davası açtı.Filmlere konu olacak bu aşk hikayesinin kahramanını, Ankara’da bulduk. Deliler gibi aşık olduğu Kotan ile mutlu bir yaşam sürebilmek için Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen, ancak bir anda hayatı alt üst olan Eleni Dimitridou yaşadıklarını şöyle anlattı:“Yunanistan’da memurdum. Özgür Kotan’la 2008’de, internette tanıştım. Sürekli telefonla konuşmaya başladık. Yaklaşık 5 ay sonra beni Türkiye’ye davet etti. Kendisi o dönem Şırnak’ta görevliydi. Ben Selanik’ten, o Şırnak’tan yola çıktık. Kızılay’da buluştuk. İlk buluşmamızın ardından beni ailesiyle tanıştırdı. Evlenmek istediğini söyledi. Yunanistan’a gittim. 2009 Nisanı’nda tekrar Ankara’ya geldim, nişanlandık. Keçiören’de ailesiyle kalmaya, sonra da evlenmeye karar verdik. Ancak Yunanistan vatandaşı olmam nedeniyle izin verilmeyeceğini biliyorduk. Bu arada nasıl evlenebiliriz diyerek herkese fikir soruyorduk. Türk vatandaşı olup evlenmek istedim. Ancak bunun için uzun bir süreç gerekiyordu. Özgür, emekli polis olan Erol B.’nin bize yardımcı olacağını söyledi. Erol B., bana 3 ile 5 bin lira karşılığında bizi evlendirebileceğini, paranın açamayacağı kapı olmadığını söyledi. Biz de teklifi kabul ettik. Mayıs’ta tekrar Yunanistan’a döndüm. Erol B.’ye işlemleri başlatması için 1500 Euro gönderdim.”“2 Ağustos 2009’da, düğün yaptık. Bir hafta sonra Erol B. üzerinde fotoğrafım olan “Semiha Özoğlu” adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanını getirdi. Özgür’ün yeni görev yeri İzmir Tire’de, 20 Ağustos 2009’da resmen evlendik. Erol B., daha sonra sürekli eşimi arayıp, kimlik sahibi ailenin para istediğini belirtti. Her ay parça-parça yaklaşık toplam 23 bin lira gönderdik.”“Konsolosluktaki arkadaşım, başımın belaya gireceğini, hamile olmadığımı gösterir raporla ülkeme dönmemi söyledi. Ancak hamileydim, arkadaşım A.K.’nin kanını vererek rapor aldım. İlerleyen günlerde karnım şişmeye başlayınca eşim durumu anladı. Hamilelik sürecinde eşimle aramız gayet iyiydi. Hastanede doğum yaparsam, çocuğumu elimden alırlar diye bir ebe buldum. 3 Mayıs 2010’da doğum yaptım. Çocuğumu arkadaşıma vererek İstanbul’a gönderdim. Doğumdan sonra eve geldim. Kocama doğum yaptığımı söylemedim. O da fark etmedi. Eşimin bildiği doğum tarihi yaklaştığında Ankara’ya gittik. İzinli olduğu bir gün düşük yaptığımı söyledim.”“Ama daha sonra gerçeği anlattım. Eşim ve ailesi çılgına döndü. Ben de kaçtım. Telefonda eşime Yunanistan’a döneceğimi söyledim. İntihar edeceğini söyleyince acıdım, vazgeçtim. Buluşup İzmir’e döndük. Kimliğini kullandığım ailenin babası ölünce, miras işlemleri sırasında 10 yıl önce kaybolan kardeşleri Semiha Özoğlu’nun, yani benim, evli ve İzmir’de yaşadığım ortaya çıkmış. Özgür’ün ailesi, işinden atılacağı gerekçesiyle beni eve kapatıp dövdüler. Cep telefonundan karakol komutanının karısını arayıp yardım istedim. Olaylar böylece resmi makamlara yansıdı. Eşim, ‘Evlenirken Yunan vatandaşı olduğunu bilmiyordum’ diyerek, evliliğin iptali için dava açtı. Ben de şikayetçi olunca Askeri Savcılık Özgür hakkında, sahte kimlik düzenleyerek evlilik yapmak ve casusluk, iddiasıyla soruşturma başlattı.” Sahte kimlik düzenlemekle itham edilen emekli polis Erol B., iddiaları yalanladı.