-TÜRK ASTRONOMİ DÜNYASI ADANA'DA BULUŞTU ADANA (A.A) - 31.08.2010 - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZAYMER), ÇÜ Fizik Bölümü, Çağ Üniversitesi ve Türk Astronomi Derneği tarafından düzenlenen "17. Ulusal Astronomi" ve "6. Öğrenci Ulusal Astronomi" kongreleri Adana'da başladı. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde kongreler için ortak açılış yapıldı. Açılışta konuşan Adana Valisi İlhan Atış, etkinliğin astronomi bilimi çalışmalarına katkı sağlayacağını söyledi. Bilimin önemine dikkati çeken Atış, "Ulusların kurtulma ve daha iyiye yükselmesinin tek çaresi bilimdir. Bilime önem veren toplumlar her zaman gelişmeye açıktır. Bilime hangi toplum önem vermişse o toplum gelişmiştir" dedi. ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu da astronominin çok önemli bir bilim dalı olduğunu belirterek, hemen her bilim dalının bu alanla ilgilendiğini vurguladı. Öğretim üyelerine bilimsel konularda öğrencilerine nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Akınoğlu, şöyle konuştu: "Öğrencilerimize, uzaydaki yıldızları ve ayı öğretmek için bir teleskop merceğinin nasıl geliştirildiğinden ve bu konudaki gelişmeleri, bilimsel çalışmaların ne kadar uzun sürdüğünü ve ne kadar merak sonucu ortaya çıktığını, hatta bu insanları cezalar aldığını ve yargılandığını hatırlatmamız gerekiyor. Doğru merakı uyandırırsak, olayların nedenlerini açıklamayı öğretebilirsek başarılı oluruz. Bunları yaparken bilim etiğine de önem vermeliyiz." ÇÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim üyesi ve UZAYMER Müdürü Prof. Dr. Aysun Akyüz ise ÇÜ'de temel bilimler çalışmalarını başlatan fakülte kurucu dekanı Prof. Dr. Hakkı Ögelman onuruna düzenlenen kongreye Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri, araştırmacı ve öğrencilerin katıldığını söyledi. Astronominin önemli bir bilim dalı olduğunu vurgulayan Akyüz, gözlem evleri, planetaryum ve bilim müzelerinin artışının toplumun astronomi ve temel bilimlere olan talebinin giderek yükseldiğinin göstergesi olduğunu dile getirdi. Onur konuğu Prof. Dr. Hakkı Ögelman'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı kongre 4 Eylülde sona erecek.