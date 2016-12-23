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Dünya
Deutsche Welle

Türk askerleriyle ilgili video iddiası

Suriye’nin El Bab bölgesinde Türk ordusunun operasyonları devam ederken IŞİD’e yakın bir sitede Türk askerlerine ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

23 Aralık 2016 13:31

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı operasyonu çerçevesinde Suriye’de IŞİD’e karşı başlattığı operasyonlar sürüyor. El Bab’a doğru ilerleyen Türk birliklerine karşı düzenlenen saldırılarda bu hafta 16 asker hayatını kaybetti.

El Bab bölgesinde çatışmalar devam ederken IŞİD’e yakın bir internet sitesinde de Türk askerlerinin görüntüleri olduğu iddia edilen 19 dakikalık bir videonun yayınlandığı bildirildi. Rehin alınan askerlerin yakıldığını gösteren görüntülerin gerçek olup olmadığı henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

El Bab bölgesinde devam eden operasyonlarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada savaş uçakları ile düzenlenen hava operasyonunda 22 IŞİD militanının öldürüldüğü, 51 hedefin de vurulduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı operasyonunu 24 Ağustos'ta başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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