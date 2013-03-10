'Türk askerler boşuna öldü'

Adana Kadın Platformu'nun organize ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginde konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 80 yıldır hata yaptığını ve Türk askerlerinin boşuna öldüğünü öne sürdü.

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Adana Kadın Platformu'nun organize ettiği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi, merkez Seyhan İlçesi Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu önünde başladı. Yaklaşık 2 bin kişi, 3 kilometre azıklıktaki Uğur Mumcu Meydanı'na kadar 'Savaş değil, barış istiyoruz' ve 'Kadınlar savaş istemiyor' sloganları atarak yürüdü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı mitingde konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, PKK'ya silah bıraktırmaya yönelik yürütülen çalışmaları eleştirdi.

80 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin hata yaptığını öne süren Emine Ayna, şunları söyledi:

"Diyorlar ki, 'Türkler bu konuda hassas'. Neden? Diyorlar ki Türk askerleri için 'Çocuklarımız boşuna mı öldü?' Gazi askerler 'Boşuna mı yaralandık. Bacağımızı, gözümüzü kaybettik?' diyor. Ne yazık ki evet. Evet boşuna. Ne yazık ki öyle. Başbakan'ın çıkıp bizden değil, bizden önce askerlerin ailelerinden, o gazi askerlerden özür dilemesi lazım. 'Biz devlet olarak 80 yıldır hata yaptık. Çocuklarınızı sadece ve sadece Kürtleri inkar için ölüme gönderdik. Özür dileriz' demelidir."

Sorunun çözümü için yeni yapılıyormuş gibi gösterilen görüşmelerin 20 yıldır yapıldığını öne süren Emine Ayna, "Biz 20 yıldır bekliyoruz. Sabır taşı olsa çatlar. Kimse bizden daha fazla beklememizi istemesin. Bu bir hak talebidir. Kimsenin malını, kimsenin hakkını gasp edip, bize verilmesini istemiyoruz. Biz, bizim olanı istiyoruz. Yok sayılanı, inkar edileni istiyoruz" dedi.

Emine Ayna'nın konuşmasının ardından kadınlar, müzik eşliğinde oynayıp, halaylar çekti.