"'Türk askerini kaçıran o IŞİD’çi yakalandı"

IŞİD’le bağlantılı kaçakçılarla çıkan çatışmada Sefer Taş adlı askerin kaçırılmasını organize edenler arasında yer alan bir Türk vatandaşı olan şüpheli Kilis’te yakalandı. Şüpheli MİT, Jandarma ve Emniyet’ten oluşan bir özel ekip tarafından sorguya alındı.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, sınır olaylarının başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askeri birliklerin sınır hattında birçok kaçakçı grubuna yönelik operasyonlar yapması sonrasında kaçakçıların TSK’ya karşı IŞİD’den destek alarak karşı saldırıları gerçekleştirmeye başladıkları ortaya çıkmıştı.

Şüpheli Türk uyruklu

Bu kapsamda, 1 Eylül’de IŞİD bağlantılı kaçakçılar ile Kilis Merkez’e bağlı Yavuzlu köyü sınırındaki Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı’na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında çatışma yaşanmıştı.

Çatışmada devriye görevi yapan askeri timdeki er Yusuf Beylam şehit olurken, Sefer Taş isimli askerin önce kaybolduğu, ancak daha sonra IŞİD tarafından çatışma bölgesinden kaçırıldığı anlaşılmıştı. Aradan geçen sürede er Taş’ın yurda getirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ederken Cuma günü Kilis’in Elbeyli ilçesinde önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Suriye’den gizlice ve yasa dışı biçimde Türkiye’ye girmeye çalışan bir şüpheli bölgede görev yapan sivil istihbarat görevlileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde silah ve mühimmat bulunmadığı belirtilen şüphelinin IŞİD içinde görev aldığı ve er Taş’ın kaçırılmasını organize edenler arasında bulunduğu öğrenildi. Türk uyruklu şüpheli olayla ilgili çalışma yürüten MİT, Jandarma ve Emniyet tarafından oluşturulan bir özel ekip tarafından sorguya alındı.

İsmi gizli tutuluyor

İsmi gizli tutulan şüphelinin bir süredir takibe alındığı ve Türkiye’ye giriş yapacağının tespit edilmesi sonrasında sınır hattında alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde gözaltına alındığı öğrenildi. Milliyet’e bilgi veren İçişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili olayı doğrularken, “çok önemli bir isim yakalandı” demekle yetindi. Alınan bilgiye göre, kod adı kullanan şüphelinin daha önce de birkaç kez yasa dışı olarak Türkiye’ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi.

Rakka’ya götürülmüştü

1 Eylül’de sınırda yaşanan çatışmanın ardından IŞİD militanlarının sınır hattına kadar getirdikleri ciple yaralı olan Taş’ı alıp, önce Halep’e bağlı Çobanbey kasabasına daha sonra da Bab ilçesine götürdüğü anlaşılmıştı. Bab ilçesinde tedavi olan ve daha sonra cezaevine konulan asker Taş’ın ise IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya götürüldüğü belirlenmişti.