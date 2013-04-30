Türk askerinden Kuveyt Emiri'ne 'mis' gibi karşılama

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, resmi ziyaret için Türkiye’ye gelen Kuveyt Emiri Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah’ı Çankaya Köşkü’nde resmi törenle karşıladı.

Tören sırasında basamakları çıkmakta ve inmekte zorlanan Emir Sabah’a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de destek oldu. Gül, Emiri koluna girerek desteklerken korumalar da elinden tutarak basamaklarda yardım etti.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, tören kıtasında görevli askerlere parfüm sıkıldı. Tören sırasında iki ülke milli marşları okunurken 21 pare de top atışı yapıldı. Emir Sabah Türkçe “Merhaba asker” diyerek, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Gül ve Emir Sabah törenin ardından Şeref Kapısı’nın önünde foto muhabiri ve kameramanlara poz verdi. Gül akşam da Emir Sabah onuruna Çankaya Köşkü’nde yemek verdi.