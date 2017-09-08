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Dünya

Türk askerinden Kosova'da ilköğretim okuluna destek

Enis TABAK, Prizren, 8 Eylül (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görevli Türk askeri; sağlıktan, eğitime her alanda Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor

08 Eylül 2017 15:52

Enis TABAK, Prizren, 8 Eylül (DHA) - Kosova\'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altında görevli Türk askeri; sağlıktan, eğitime her alanda Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Mehmetçik, Kosova\'nın doğusunda bulunan Elezhan\'daki İlyaz Thaçi İlköğretim Okulu\'nun sınıflarını yeni grup sıraları ile beyaz yazı tahtalarıyla donattı.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı ve Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanı Kurmay Albay M.İhsan Tazavar\'ın da katıldığı törende Mehmetçiğin 320 adet oturma gruplu sıraları ile 20 adet beyaz yazı tahtası yardımında bulundu. Mehmetçiğe desteklerinden dolayı teşekkür eden okul yöneticileri, zor koşullar altında ders yapmaya çalıştıklarını ancak Mehmetçiğin bu desteğiyle öğrencilerin bundan böyle daha sağlıklı şartlar altında eğitim göreceklerini ifade ettiler. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı ve Güney Müşterek Bölgesel Birlik Komutanı Kurmay Albay M.İhsan Tazavar da, Türk askerinin Kosova\'da din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Kosova halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okuldan ve Türk askerinden görüntüler

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