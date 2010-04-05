Türk askeri Hint gemisini korsanlardan kurtardı

Aden Körfezi'nde görev yapan Türk askerleri, bir Hindistan teknesini ve 21 mürettebatını korsanların elinden kurtardı.



Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre, Aden Körfezi'nde görev yapan Gelibolu fırkateyni, Danimarka bandıralı gemiye kaçırma girişiminde bulunan bir tekne tespit etti.



Önce korsanların saldırı teknesine uyarı ateşi açıldı. Ardından da korsanlar, ana gemi olarak kullandıkları Hindistan bayraklı Dhow tipi tekneyi terk etti.



Operasyonun ardından gemide rehin tutulan Hindistan uyruklu 21 kişinin erzak ve tıbbi destek verilerek emniyetle seyir yapmaları sağlandığı belirtildi.