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Türk askeri 1 yıl daha Lübnan'da

UNIFIL kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.

06 Temmuz 2013 22:15

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin 5 Eylül 2013 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

Tezkere üzerindeki konuşmaların ardından Başbakanlık tezkeresini okutan TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, tezkereyi oylamaya sundu. Tezkereye AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri "evet" oyu kullandı. TBMM'nin ilk kez 2006 yılında verdiği izinle UNIFIL'e katılan TSK'nın görev süresi 7. kez uzatılmış oldu.

Tezkere; hudut, şümul ve miktarı hükümetçe belirlenecek TSK unsurlarının, BM Güvenlik Konseyi kararı ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2013 tarihinden itibaren 1 yıl daha UNIFIL Deniz Görev Gücü'ne iştirak etmesini ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılmasını öngörüyor.

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