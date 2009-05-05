Türk asıllı Londra belediye başkanının mum heykeli

Londra'nın Türk asıllı belediye başkanı Boris Johnson, bugün kendi kopyası ile yüz yüze geldi.



Başkan Boris Johnson, dünyanın en büyük balmumu müzesi Madame Tussauds tarafından başkanlıktaki bir yılını kutlamak için balmumu hazırlanarak onurlandırıldı. Başkan Johnson'un mumyası lacivert bir takım elbise ve ona uygun kıravat ile sergilendi. ABD'nin Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisi listeside yer alan Türk asıllı başkan Boris Johnson'un balmumunu hazırlayan müze yetkilileri, özellikle saç şekli ve rengini gerçeğine yansıtmak için büyük çaba sarfettiklerini belirterek, ``Zengin bir tarihi olan başkentin bir o kadar renkli karaktere sahip başkanının mumyasını hazırlamaktan büyük kıvanç duyduk. Başkanla tanışmak isteyen herkes Madame Tussauds bu fırsatı yakalayacak'' diye konuştu.



Boris Johnson'un mumyası müzenin ilgi odağı olurken, Başkan'ın saç modeli ve renk ayarları için iki defa stüdyoya gelerek mumyasının hazırlanması sürecini yakından takip ettiği ifade edildi.



