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Türk Anneler Derneği'nden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de Türk Anneler Derneği Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek mesajı verdi

26 Ocak 2018 14:24

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de Türk Anneler Derneği Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek mesajı verdi.
Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Belgin Akpınar ve dernek üyeleri bugün sabah saat 09.00\'da kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.
Toplantıda, Türk Anneler Derneği Çanakkale Şube\'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Belgin Akpınar, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda dualarının kahraman Mehmetçikle beraber olduğunu söyledi. Akpınar, açıklamasının devamında şöyle konuştu:
\"Canlarımızın bizden koparanlara lanet olsun. Gözümüzden yaş yerine kan geliyor. Bizlere bu acıyı yaşatanlara hesabımız var. Bu hesabın parolası birlik, beraberlik sımsıkı birbirimize kenetlenerek devletimizin yanında ordumuzla, güvenlik güçlerimizle yolumuza devam etmektir. Vatan bizim, bayrak bizim, devlet bizim kaybettiğimiz evlatlarımız hepimizin yüreğini dağlamıştır. Türk Anneler Derneği olarak devletimizin yanında olduğumuzu bildirir, anaların dualarının sizleri takip etmesi dileğimizle, kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine sabır, şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.\"

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