-Türk anne, oğlu ve arkadaşları için boğuldu MELBOURNE (A.A) - 22.01.2012 - Avustralya'nın Melbourne kentinde Türk anne, denizdeki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak isterken boğularak hayatını kaybetti. Melborne'un dünyaca ünlü sahillerden Great Ocean Road, Anglesea ve Aireys bölgeleri arasında meydana gelen olayda, Melbuourne'da faliyet gösteren Işık Koleji öğretmenlerinden Demet Latifoğlu, denizde oluşan girdapta boğularak can verdi. Pazar günü ailesi ile deniz kenarına giden Demet Latifoğlu, denizde yüzenleri izlerken aniden oluşan dev dalga ve girdap nedeniyle denizde olan oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için denize girdi. Oğlu ve arkadaşları çevredeki sörfçülerin yardımıyla kurtarıldı ancak Demet öğretmen bütün çabalara rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Olayın meydan geldiği sahilde cankurtaranlar olmaması nedeniyle Demet öğretmeni kurtarmak için çevredekiler ile bölgede sörf yapanlar müdahale etti. Dalgalar içinde kaybolan Demet öğretmene 20 dakika sonra ulaşılabildi. Bölgeye en yakın tam teşekküllü sağlık kurulu olan Geelong Hastanesi'ne helikopterle götürülen Demet öğretmen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Boğulma tehlikesi geçiren 4'ü çocuk 6 kişinin durumlarının ise iyi oyduğu bildirildi. Olayın meydana geldiği sahilin yüzmek için uygun olmadığını belirten Viktorya polis yetkilileri, sahilde "denize girmek tehlikeli ve yasaktır" tabelasının bulunduğu yerde denize girilmemesi uyarısını bir kez daha yineledi.