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Türk: Anahtar DTP'de değil

DTP Genel Başkanı Türk, "Demokratik Açılım" çalışmalarında silahların susması için anahtarın DTP'de olmadığını söyledi.

11 Ekim 2009 03:00

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, "Demokratik Açılım" çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını fakat silahların susması için anahtarın DTP'de olmadığını söyledi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen ve dün (10.10.09) başlayan, "Sivil ve Demokratik Anayasa" Sempozyumu Angora Otel'de yapılan panellerle devam ediyor.

Sempozyumdaki, "Demokratik anayasa girişimlerini buluşturabilmek" konulu panelde konuşan Türk, mevcut anayasanın "kucaklayıcı" olmadığını ileri sürdü.

"Demokratik Açılım" çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Türk, "Başbakan, 'akan kan dursun' diyor. 'Türk annemizle Kürt annemizin gözyaşlarının rengi aynı' diyor. Açılım farklı, silahların susması farklı bir şey. Biz bunu söylüyoruz. Açılıma her türlü desteği veririz ama silahların susmasını istiyorsanız DTP, PKK değildir. Silahların susmasını istiyorsak mutlaka ikna etmek gerekir. Bu anahtar bizim elimizde değil bunu samimi, açık söylüyoruz. Anahtarın nerede olduğunu bizden çok iyi biliyorsunuz" dedi.

Türk, "DTP'yi burada mahkum ederek, çözümsüzlüğün sorumlusu ilan ederek bir siyasetin yapılmasının etik olmadığını ifade ediyoruz. Bugüne kadar açılımla ilgili DTP'ye neyi getirdiniz, hangi katkıyı istediniz, neyi paylaştınız bunların hiç birisi yok. Şimdi nasıl bir proje olduğunu bilmeden, bizden destek istemeden, bizi katmadan DTP'nin yan çizdiğini söylemek gerçekten doğru değildir. Bu DTP'yi çözümsüzlüğün nedeni olarak gösterip topluma, yargıya ve bazı kesimlere adres göstermektir. Başka bir şey değildir" diye konuştu.

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