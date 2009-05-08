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Yaşam

Türk-Alman öğrenci değişimine Deutsche Bank desteği

08 Mayıs 2009 17:55

Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Overath Paul-Klee Gymnasium adlı liseyle İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi arasındaki öğrenci değişim projesine Robert Bosch Vakfı'nın yanı sıra destek veren Deutsche Bank, projeye katılan her iki okulun öğrenci ve öğretmenlerini Köln'deağırladı.

Köln'deki Deutsche Bank binasına gelen ve yarısı Türklerden oluşan 20 öğrenciyle 3 öğretmen, bankanın bölge müdürü Ralf Andreas, Deutsche Bank Bankamız Genel Müdürü Ergün Akıncı ve proje sorumluları tarafından karşılandı.

Akıncı yaptığı konuşmada, "Bu gibi projelere katkı sağlayan öğrenciler sayesinde iki toplum birbirlerinin kültürlerini ve değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulmuştur. İki toplum arasındaki kültürel alışverişler çok önemlidir. Farklı kültür, din ve değerleri olan değişik insanları bir araya getirmek dünyanın en zor işidir. Bundan dolayı projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım hem Türkiye'de, hem de burada gelişen dostluklar daha sonra da devam eder" dedi.

Bankamız'ın sosyal faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Akıncı, "Bu tür projeler özelikle Almanya için de önem taşıyor. Almanlar bizleri ne kadar iyi tanırlarsa burada yaşayan Türkler de bundan o ölçüde faydalanır. Böylece bu tür projeler uyuma da katkı sağlamış oluyor" diye konuştu.

İstanbul'da daha önce ağırladıkları Alman öğrencilerin ailelerinin yanında kalan Türk öğrenciler, Almanya'da kaldıkları 5 gün içinde derslere girerek, Alman eğitim sistemi hakkında da bilgi sahibi oldu.

Alman ailelerin yanlarında kaldıkları süre içinde Alman kültürünü de yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirten Türk öğrenciler, Alman aileler tarafından sıcak şekilde karşılandıklarını kaydettiler.

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