Türk Akımı'nda ilk etap tamamlandı

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı projesinin deniz kısmındaki ilk hattında inşaatın tamamlandığını açıkladı. Rus doğal gazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırması planlanan Türk Akımı projesindeki son durum hakkında bilgi veren Gazprom yetkilileri, geçtiğimiz yıl başlayan inşaat sırasında bin 161 kilometre uzunluğunda boru döşendiğini aktardı.

Gazprom, Türk Akımı doğal gaz boru hattını 2019 yılında tamamlamayı hedefliyor.

Rus doğal gazını Yunanistan, Bulgaristan ve İtalya gibi ülkelere taşıyacak olan projenin ikinci hattının inşaası ise 2018'in üçüncü çeyreğinde başlayacak.

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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bu ay içerisinde yaptığı açıklamada, Türk Akımı projesinin kara bölümünün inşası için hâlen Ankara'dan onay alınmadığını duyurmuştu.

Rus gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında yeni bir rota olarak düşünülen Türk Akımı projesi, Rusya'nın Almanya'dan sonra en büyük doğal gaz ihracatçısı olan Türkiye'ye de daha fazla gaz tedariki yapılmasını öngörüyor. Karadeniz'in altından geçen proje ile yıllık toplam 31,5 milyar metreküp doğal gaz taşınması hedefleniyor.

Rtr,NS/ÖA

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