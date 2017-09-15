Türk Akımı'na 57 bin 709 kurban: Trakya’nın Karadeniz kıyısındaki ağaçlar kesilecek!

Türkiye ve Rusya ortaklığı ile yapılması planlanan, 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek olan Türk Akımı doğalgaz boru hattı deniz bölümü projesi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu açıklandı. Rapora göre Trakya’nın Karadeniz kıyısında 57 bin 709 ağaç kesilecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye ve Rusya ortaklığı ile yapılması planlanan Türk Akımı doğalgaz boru hattı deniz bölümü projesi, ÇED raporu Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce önceki gün açıklandı. Rusya’dan gelerek Trakya’nın Karadeniz sahilindeki Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’den Türk topraklarına girecek olan ve South Stream Transport B.V. tarafından yapılması planlanan projenin ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından kabul edildi ve süreç başladı.

Binlerce ağaç

Nihai ÇED raporunda, kesilecek ağaçlarla ilgili şöyle denildi:

“Orman örtüsünün şekli ise geniş yapraklı orman alanları olarak tanımlanmıştır. Proje’nin Kıyı Bölümü kapsamında kesilecek net ağaç sayısı, kalıcı ve geçici alanlar için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Projenin Kıyı Bölümü’nde yapılacak faaliyetler nedeni ile kesilecek net ağaç sayısı 57 bin 709’dur. Proje’nin Kıyı Bölümü’ndeki kalıcı alanlar için kesilecek ağaç sayısı 33 bin 867 geçici alanlar (işçi kampı, geçici malzeme depolama alanı ve inşaat aşaması geçici yolları) için kesilecek ağaç sayısı 23 bin 842 olarak hesaplanmıştır. Geçici alanlar doğaya yeniden kazandırma çalışmaları kapsamında bölgenin bitki örtüsüne uygun bitki türleri ile restore edilecektir.”

Raporda, proje kapsamında inşa edilecek alım terminalinin konumlanacağı saha ve boru hattı irtifak şeridinin geçeceği alanlarda gerçekleştirilecek ağaç kesimlerinden dolayı bu alanlardaki mevcut orman habitatlarının (doğal alanı) kaybolacağı bilgisi yer aldı.