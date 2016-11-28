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'Türk Akımı' yarın Meclis Komisyonu'nun onayına sunulacak

Anlaşmanın komisyonda kabul edilmesiyle Türk Akımı için TBMM'de ilk onay verilmiş olacak

28 Kasım 2016 19:32

Türkiye-Rusya ilişkilerindeki normalleşme süreci yarın ikili ilişkiler alanında yapılan anlaşmaların TBMM'deki onay süreciyle devam edecek. TBMM Dışişleri Komisyonu Rusya gündemi ile toplanacak. Komisyonda kabul edilmesiyle de Türk Akımı için TBMM'de ilk onay verilmiş olacak.

TBMM Dışişleri Komisyonu yarın yapacağı toplantıda Rusya ile yapılan anlaşmaları ele alacak. Saat 15.30'da planlanan toplantı son anda bir değişiklik olmazsa basına kapılı gerçekleşecek. Hükümet yetkililerinin de katılımı ile yapılacak toplantıda, görüşülecek anlaşmalar ve içerikleri şöyle:

Adli yardımlaşma anlaşması: 

Anlaşma Türkiye ile Rusya arasında iki ülkenin de taraf olduğu 13 Aralık 1957 tarihli Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ile 20 Nisan 1959 tarihli Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşmesi'nin taraflar arasında uygulanmasının kolaylaştırılmasını amaçlıyor. Anlaşmanın konusunu oluşturan adli meselelere ilişkin yürürlükte olan ya da kaldırılmış mevzuatlara ve adli yardımlara dair iki tarafın karşılıklı bilgi paylaşımı, belgelerin geçerliliği, gizlilik ve bilgi kullanımının kısıtlamaları, adli müzaheretten yararlanma, tebligat, tarafların ve tanıkların dinlenmesi, bilirkişi incelemesi yaptırılması ve belgelerin iletilmesi gibi işlemlerin yerine getirilmesi, tanık ve bilirkişilerin korunması ile suçluların iadesi düzenleniyor. 

Şehitlik anlaşması:

Anlaşma ile 1. Dünya Savaşı yıllarında esir düşen ve kamplarda hayatlarını yitirerek Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde defnedilen Türk askerleri için şehitlik anıtı inşa edilecek. Ayrıca, Vladivostok, Petrevski ve Hirov şehirlerinde bulunan Türk askerlerinin mezarlarının künye tespitinin yapılmasını ve bu şehirlerde de birer anıt inşa edilmesi amaçlanıyor.

 

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