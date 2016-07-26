Türk Akımı için Rusya'yla siyasi mutabakata varıldı

İlişkileri normalleştirme sürecini başlatan Rusya ve Türkiye, askıya alınmış olan Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesini raftan indirme kararı aldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le birlikte Moskova'yı ziyaret eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına taşıyacak olan Türk Akımı projesini hayata geçirmek için siyasi mutabakata vardıklarını söyledi.

Kasım 2015'te bir Rus savaş uçağının Türkiye - Suriye sınırında Türk F-16'ları tarafından düşürülmesinin ardından Moskova'nın aldığı yaptırım kararlarından birisi de Türk Akımı projesini rafa kaldırmak olmuştu.

Rusya Enerji Bakanı Yardımcısı Yuri Sentyurin ise projenin hayata geçirilebilmesi için tarafların tekrar konuşmaya başlayacağını, ancak henüz alınmış kesin bir karar bulunmadığını ifade etti.

Gazın 4'te 1'e yakını Türkiye'ye

Rusya'dan yola çıkıp Türkiye'de Trakya bölgesine doğalgaz taşıması öngörülen Türk Akımı'nın yıllık kapasitesinin 63 milyar metreküp olması hedefleniyordu.

Taşınacak gazın 14 milyar metreküplük bölümünün Türkiye'nin tüketimi için, kalan kısmınsa Avrupa pazarları için olacağı belirtilmişti.

Proje askıya alınmadan önce Rusya'da kamuya ait olan enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı'nın maliyetinin 13,6 milyar euro olacağını söylemişti.

Henüz Türk Akımı için Rusya ve Türkiye arasında herhangi bir hükümetlerarası anlaşma imzalanmış değil.

Erdoğan 9 Ağustos'ta Rusya'ya gidiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2015'teki düşürülen Rus jeti olayından bu yana görüşmediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 9 Ağustos'ta ziyaret edeceği açıklandı.

Moskova'da bulunan ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iki ülke liderinin 2 hafta sonra Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geleceğini söyledi.

Şimşek, 24 Kasım 2015'te Türk jetlerinin Suriye - Türkiye sınırında Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasıyla bir Rus savaş uçağını düşürmesinden bu yana Rusya'yı ziyaret eden en üst düzey hükümet yetkilisi.

Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkoviç ile temaslarda bulunan Şimşek ziyaretin amacının "İkili ilişkilerin en kısa sürede normalleşmesini sağlamak" olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın Putin'e mektubu

Haziran ayının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin'e bir mektup göndererek düşürülen Rus jeti ve hayatını kaybeden pilot nedeniyle üzüntülerini dile getirmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamalarda Erdoğan'ın mektupta özür dilediği ifade edilmişti.

Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın ise Erdoğan'ın mektupta hayatını kaybeden Rus pilotun ailesine bir kez daha acılarını paylaştığını,'kusura bakmasınlar diyorum' dediğini aktarmıştı.

Rusya, Erdoğan'ın mektubunun ilişkilerin normalleştirilmesi için bir başlangıç olabileceğini ifade etmişti.