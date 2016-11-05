Türk akademisyen BM Uluslararası Hukuk Komisyonu'na seçildi

BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun (UHK) 2017-2021 döneminde görev yapacak 34 üyesinden biri İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Nilüfer Oral oldu.

BM Genel Kurulunda UHK'nın yeni üyelerininin belirlenmesi amacıyla oylama yapıldı.

Uluslararası hukuk alanında önde gelen isimlerden oluşan 51 adayın yarıştığı seçimlerde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nilüfer Oral, 144 oy alarak, komisyon üyeliğine seçildi.

Son olarak 1992-1996 yılları arasında emekli Büyükelçi Mehmet Güney’in üyeliği döneminde UHK’da temsil edilen Türkiye, Dr. Oral’ın bu göreve seçilmesiyle birlikte 20 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden komisyonda temsil edilme olanağı elde etmiş oldu.

1947 yılında uluslararası hukukun geliştirilmesi ve günümüze uyarlanması amacıyla kurulmuş olan komisyon, ülkelerin zaman zaman kendi sınırlarını aşan davranışlardan doğan sorumlulukları da dahil olmak üzere, diplomatik korunma, anlaşmaların farklı yorumlanmasından kaynaklanan ihtilaflar, uluslararası kuruluşların sorumlulukları, ortak doğal kaynakların hakkaniyetli paylaşımı gibi konularda çalışma yürütüyor.

Dr. Nilüfer Oral'ın uluslararası deniz ve çevre hukukundan iklim değişikliği ve enerji güvenliğine kadar birçok küresel konuda çalışmaları ve yayınlanan uluslararası makaleleri bulunuyor.