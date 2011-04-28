-TÜRK AİLENİN VİZE ZAFERİ AMSTERDAM (A.A) - 28.04.2011 - Hollanda'da uzun yıllardır oturma izni için mücadele veren bir Türk ailesi, Türkiye ile AB arasında imzalanan 1973 tarihli Ankara Anlaşması'na dayanarak açtığı davayı kazandı. Amsterdam'da 22 yıldır resmi oturma izni olmadan yaşayan Beşir Üznük ve çocukları, şimdi ikamet izni almanın sevincini yaşıyor. Ankara Anlaşması'nın Türklere geniş haklar tanıdığını belirten Üznük'ün avukatı Birsen Anık, "Anlaşma, en başta iş yapmak üzere Avrupa'ya gelecek Türklere şartsız 3 aylık turist vizesi verilmesini öngörüyor. Bunun yanında başka haklar da içeriyor"dedi. Hollanda'da işyeri bulunan müvekkili için bu noktadan hareketle Amsterdam Mahkemesinde dava açtıklarını kaydeden Anık, "Mahkeme sonuçta bizi haklı bularak, 20 Nisanda müvekkilim ve ailesine oturma izni verilmesine hükmetti" diye konuştu. Anık, kazanılan emsal niteliğinde davalar olduğunu ve bu son kararın benzer durumda olan çok sayıda Türk için son derece önemli olduğunu söyledi. Hollanda'ya 1989 yılında turist vizesiyle geldiğini ve daha sonra burada kalmaya devam ettiğini belirten Beşir Üznük de mahkemenin verdiği kararla birlikte evlerinde bayram havasının hakim olduğunu ifade etti. Üznük, 22 yıldır vatan hasreti çektiğini belirterek, "Anne ve babamın cenazelerine bile gidemedim. Resmi oturma iznini alır almaz ilk işim aileme bir ev ayarlamak olacak. Çünkü burada kaydım olmadığı için ev tutamıyorum. Başkaları üzerinden ev kiralıyorum. Bunu gerçekleştirdikten sonra da ilk fırsatta Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ülkemi çok özledim. Burnumda tütüyor" dedi.