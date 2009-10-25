Türk adalarına ABD’den ödül

ABD’de yayımlanan seyahat dergisi Condé Nast Traveler'ın “Turizmde İlk 100-Dünyanın En İyileri-Okuyucu Ödülleri” adlı 2009 Kasım sayısından Bozcaada’ya ve Ege Adaları’na ödül geldi.



“Turizmde İlk 100-Dünyanın En İyileri-Okuyucu Ödülleri”nin en iyi 10 Avrupa adası kategorisinde geçen yılın dördüncüsü “Bozcaada ve Türkiye’nin Ege Adaları” ikincilik ödülünü aldı. Dergide yer alan en iyi turizm ürünlerinin seçimine ve sıralamasına Condé Nast Traveler okuyucuları karar verdi. Trend belirleyici seyahat dergileri arasında gösterilen ve bir milyonun üzerinde okuyucusu bulunan Condé Nast Traveler Dergisi’nin Avrupa kategorisinin birincisi Yunanistan’ın Mikonos adası, üçüncüsü İtalya’nın Capri adası.



Okuyucu ödülleri arasındaki diğer kategorilerden bazıları şöyle:

Dünyanın en iyi kentleri:

Floransa, Roma, Venedik, Ubud (Bali), Bangkok, Hong Kong, Cape Town, Kudüs, Beyrut, Vancouver, Buenos Aires, Quebec City.

En iyi adalar:

Bermuda, St John, St Barts.

