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Yaşam

Turizme, bayram tatili dopingi

Ramazan Bayramı tatili turizmcinin yüzünü güldürdü. 9 günlük tatilde sadece Antalya’daki otellerde yüzde 90 doluluk yaşandı.

03 Ekim 2008 03:00

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin turizme pozitif yansıdığını söyledi.

Barut, Ramazan Bayramı'nın bu yıl çok iyi bir döneme geldiğini belirtti.

Eylül sonu ve ekim ayı başlarının şehir ziyaretleri, kültür turları ve denize girebilme açısından iyi bir zaman dilimi olduğunu belirten Barut, ''Bu dönemde isteyen dilediği tatili gönlünce yapabildi'' dedi.

Barut, uzun bayram tatilinde hemen her turizm bölgesinde büyük bir hareketliliğin yaşandığını, hareketlilikten İstanbul'dan Antalya'ya, Bodrum'dan Mersin'e, Kapadokya'dan Mardin ve Karadeniz'e kadar herkesin pay aldığını ifade etti.

''Turizme, bayram tatili doping oldu'' diyen Barut, ''Ramazan Bayramı bereketiyle geldi. Tüm bölgelerdeki otellerde ciddi bir doluluk oranları yaşanırken, sadece Antalya'daki otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'ları buldu'' dedi.

Turizmcinin şimdiden aralık ayındaki Kurban Bayramı tatili için hazırlıklara başladığını ifade eden Barut, ''Kurban Bayramı programlarımızı da 9 günlük tatil üzerine yapacağız. Hükümetten bu yönde bir karar çıkarsa adeta bu bayram olduğu gibi yine çifte bayram yaşayacağız'' şeklinde konuştu.

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