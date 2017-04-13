T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Turizmde kriz; otellerde istihdam düşüşü devam ediyor

2016 yılında ortalama yüzde 16, yüksek sezonda yüzde 20'den fazla gerileyen otel istihdamı, 2017'nin ocak ayında yüzde 12.4 daha azaldı

13 Nisan 2017 21:22

Konaklama sektöründe çalışanların sayısı, 2017'nin ilk ayında yüzde 12.4 dolayında düşüş gösterdi.

Dünya gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl başlayan turizmdeki krizin otel istihdamına etkisi 2017'de de sürüyor. Konaklama sektöründe çalışanların sayısı 2017'nin ilk ayında yüzde 12,4 dolayında düşüş gösterdi.

 

İstihdam düşüşü sürüyor

 

Turizmdatabank'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlediği bilgilere göre kriz döneminde ciddi oranda gerileyen konaklama sektörü istihdamı, 2017'nin ilk ayında da düşmeye devam etti. 2016 yılında ortalama yüzde 16, yüksek sezonda yüzde 20'den fazla gerileyen otel istihdamı, 2017'nin ocak ayında yüzde 12.4 daha azaldı.

 

184 bin sigortalı çalışan

 

Otellerde sigortalı çalışan sayısı ocak 2017'de 184 bin dolayına geriledi. 2016'nın aynı ayındaki istihdam 211 bin civarındaydı. Konaklama sektöründe sigortalı çalışan sayısı 2014/2015 döneminde 193 binden 211 dolayına çıkmış, krizin başladığı 2016 başında da bu değeri korumuştu.

ETİKETLER

turizmotelrezervasyonistihdamrezervasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24