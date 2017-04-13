Turizmde kriz; otellerde istihdam düşüşü devam ediyor

Konaklama sektöründe çalışanların sayısı, 2017'nin ilk ayında yüzde 12.4 dolayında düşüş gösterdi.

Dünya gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıl başlayan turizmdeki krizin otel istihdamına etkisi 2017'de de sürüyor. Konaklama sektöründe çalışanların sayısı 2017'nin ilk ayında yüzde 12,4 dolayında düşüş gösterdi.

İstihdam düşüşü sürüyor

Turizmdatabank'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlediği bilgilere göre kriz döneminde ciddi oranda gerileyen konaklama sektörü istihdamı, 2017'nin ilk ayında da düşmeye devam etti. 2016 yılında ortalama yüzde 16, yüksek sezonda yüzde 20'den fazla gerileyen otel istihdamı, 2017'nin ocak ayında yüzde 12.4 daha azaldı.

184 bin sigortalı çalışan

Otellerde sigortalı çalışan sayısı ocak 2017'de 184 bin dolayına geriledi. 2016'nın aynı ayındaki istihdam 211 bin civarındaydı. Konaklama sektöründe sigortalı çalışan sayısı 2014/2015 döneminde 193 binden 211 dolayına çıkmış, krizin başladığı 2016 başında da bu değeri korumuştu.