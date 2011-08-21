-Turizmcinin umudu Ramazan Bayramında MERSİN (A.A) - 21.08.2011 - Ramazan dolayısıyla fiyatta yüzde 30, dolulukta ise yüzde 10'lara varan düşüş yaşanan Mersin yöresinde, turizm işletmecileri umutlarını Ramazan Bayramına bağladı. Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOP) Başkan Yardımcısı Mustafa Kale, Ramazanın turizm sezonuna denk gelmesinden dolayı gerek doluluk gerekse fiyatta düşüş yaşandığını söyledi. Bu sürecin 4 yıl daha devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Kale, turizm işletmecilerinin bu gelişmeyi dikkate alarak hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Mersin ve yöresinde 10 Temmuz-20 Ağustos arasının turizm açısından en yoğun dönem olduğunu vurgulayan Kale, ''Ramazanın bu tarihlere denk gelmesi bu yıl işletmecileri direkt olarak etkiledi. Buna bağlı olarak da dolulukta yüzde 10, fiyatta ise yüzde 30'a varan düşüşler yaşandı'' dedi. Turizm işletmecilerinin yaşanan düşüşü Ramazan Bayramında telafi etmeyi umduğunu vurgulayan Kale, şöyle devam etti: ''Ramazan bayramı süresince tesisler tam doluluğa ulaşacak. İşletmelerimiz Ramazanda yaşanan düşüşü bayram süresince telafi edecekler. Rezervasyonlar bunu gösteriyor. Okulların geç açılması da Ramazanda tatile çıkamayanlar için bayram tatilini alternatif olarak önlerine sunacak. Bu da sezonun biraz daha uzamasını sağlayacak. Beklentimiz sürecin Eylül sonuna kadar sürmesi. Ayrıca Eylül-Ekim aylarında başta inanç turizmi olmak üzere yabancı turist akışının olduğu bölgemizde turizm işletmecileri bir nebze de olsa nefes alacak.'' Ortadoğu ve özellikle de Suriye'deki iç karışıklıklıkların bu yıl turizm açısından ciddi kayıplara neden olduğunu kaydeden Kale, bu durumun düzelmesi ile Arap turist hareketliliğinin yeniden yaşanacağına inandığını kaydetti. -''Her şey dahil uygulamasını bölgemize sokmuyoruz''- Antalya'daki ''her şey dahil'' uygulamasını yöreye sokmadıklarını belirten Kale, şunları kaydetti: ''Bu uygulamada turist otelden çıkmıyor ve çevreyi gezerek harcama yapmıyor. Bölgeye gelen turistin esnafımızdan ve diğer işletmelerden alışveriş yapmasını, bölge kültürünü görüp, tarihi ve turistik yerleri gezmelerini arzuluyoruz. Böylelikle açık hava müzesini andıran tarihi ve kültürel değerlerimizin bulunduğu ören yerlerimizi, kanyonlarımızı, doğal güzelliklerimizi keşfetmelerini istiyoruz.''