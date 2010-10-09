-TURİZMCİLERDE KURBAN BAYRAMI SEVİNCİ ADANA (A.A) - 09.10.2010 - Kurban bayramı tatilini 9 gün üzerinden hesaplayan turizm sektörü temsilcileri, tüketicilere cazip kampanyalar sunmaya başladı. Kampanyalara tüketicilerin ilgi göstermesi turizm sektörü temsilcilerinin yüzünü güldürdü. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, yaşanan ekonomik sıkıntıların ardından 12 Eylülde yapılan referandumunda Ramazan Bayramı periyoduna denk gelmesi nedeniyle sektör temsilcilerinin umduklarını bulamadıklarını ifade etti. Kurban Bayramı tatili için tüketicilere cazip yurtiçi ve yurtdışı tur paketlerinin hazırlandığını ve gelen taleplerin sektör temsilcilerinin yüzünü güldürdüğünü belirten Polatoğlu, ''Kurban Bayramı tatilinde TÜRSAB'a bağlı seyahat acentaları vasıtası ile yaklaşık 150 bin kişinin yurtdışı, 300 bin kişinin de yurtiçinde tatil yapacağını öngörüyoruz'' dedi. Polatoğlu, 9 gün üzerinden hesapladıkları kurban bayramı tatilinde tüketiciler tarafından genellikle haftalık ''kültür turları''nın tercih edildiğini belirtti. Yurtdışında Avrupa'da, İtalya Bella adı verilen 699 avro tutarındaki Roma-Floransa-Venedik turlarının ön plana çıktığını belirten Polatoğlu, Orta Avrupa'da ise 549 avro tutarındaki Budapeşte-Viyana-Prag turlarının rağbet gördüğünü vurguladı. Polatoğlu, Uzakdoğu da ise paketi 1199 avrodan satılan Bangkok-Phuket-Singapur, 2099 avrodan satılan Kenya Safari-Zanzibar ile 1999 avrodan satılan Güney Afrika Johannesburg-SunCiry-Capetown turlarının gözde yurtdışı kültür turları arasında yer aldığını bildirdi. Polatoğlu, 266 avro ile 1599 avro arasında değişen Mısır, Dubai, Tunus, Srilanka, Bali ve Maldivler'deki ''Sejour' olarak nitelendirilen deniz-kum-güneş ağırlıklı turlarda ise doluluk oranlarının yüzde 100'e yaklaştığını ifade etti. -YURTİÇİ TURLAR- Polatoğlu, yurtiçinde ise genelde 375 lira tutarındaki 5 gecelik Kapadokya, 535 liradan satılan 5 gecelik GAP, 498 liradan satılan Likya, 575 liradan sattıkları 4 gecelik Bolu-Ilgaz-Abana-Kastamonu-Amasra-Safranbolu turlarının rağbet gördüğünü, Kıbrıs otellerinde ise fiyatların ise 4 ve 6 gece için uçak dahil 450-1600 lira arasında değiştiğini sözlerine ekledi.