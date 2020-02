Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZM sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlanacağı iddialarına ilişkin, \"Türk turizmi için bakanlık daha da güçlendirilmeli\" değerlendirmesi yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nde Bakanlar Kurulu\'nun yeniden yapılandırılacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın da Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlanacağı iddiaları ile ilgili konuştu.

\'YENİ BİR YAPILANMA SÖZ KONUSU\'

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, duyumlarına göre bakanlığın kapatılmasından ziyade yeni bir yapılanmanın söz konusu olduğunu vurguladı. Turizmi güçlendirecek her türlü yapılanmaya pozitif baktıklarını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

\"Ayrıca kapatılıp da ne yapılacak, lağvedilip turizmi bırakacak halimiz yok. Yeni bir formdan bahsediliyor. Bu yeni formun şu andakinden daha güçlü olması düşünülüyor ki yeni bir form yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı\'na, Ekonomi Bakanlığı\'na, Maliye Bakanlığı\'na diyorlar ve resmi açıklama olmadan bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü öyle bir şey yok, söylenen sağda solda bir dedikodu var ve ne doğru onu da bilmiyoruz. Tamamıyla kapatılması, lağvedilmesi gibi bir şey zaten söz konusu değil.\"

\'DAHA İYİSİ YAPILACAKTIR\'

2017 yılında ülkenin cari açığının yüzde 34\'ünü kapatan turizm sektörünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da çok önemsediğini belirten Bağlıkaya, şöyle dedi:

\"Her konuşmasında turizmden bahsediyor, Dönüp de \'Turizm Bakanlığı\'nı lağvettim, kaldırıyorum\' gibi bir durumun yaşanacağını da zannetmiyorum. Yeni bir yapılanma, daha efektif, daha hızlı karar alan, belki daha faydalı bir yapıya geçilecek, bilmiyoruz ne olduğunu. O zaman çok daha iyisi yapılacaktır, benim aklıma başka bir şey gelmez. Ortada bir kağıt var ve son derece ciddiyetsiz. Cumhurbaşkanımızın konuşmalarının tamamında turizm çok önemli bir alıyor.\"

\'BAKANLIĞIN DAHA DA GÜÇLENDİRİLMESİNİ İSTİYORUZ\'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise Türk turizminin 2001 yılında bu yana dünyada bir başarı hikayesi olarak görüldüğünü, gıptayla bakıldığını söyledi. Türkiye\'nin turizmdeki gelişmesinin dünyada örnek vaka olarak gösterildiğine değinen Başkan Yağcı, \"Dünyada 6\'ncı sıraya gelmiş durumdayız. Bu başarı kamu ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleşti. Türkiye yüksek cari açığı olan bir ülke. Bu cari açığın kapanmasında turizm önem arz ediyor. Rakiplerimiz İspanya, Yunanistan, Mısır, Bulgaristan ve İtalya\'ya baktığımızda hepsinde turizm bakanlığı mevcut. Bizim 2023 ana hederimiz Türkiye\'yi turizmde ilk 5\'e sokmak. Bu nedenle Turizm Bakanlığı\'nın daha da güçlendirilmesini istiyoruz\" dedi.

\'MÜSTAKİL BAKANLIK OLARAK KALMALI\'

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık da iddialara ilişkin, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın müstakil bir bakanlık olarak kalmasının daha doğru olacağını söyledi. Turizm ülkelerinde turizm bakanlıklarına büyük önem verildiğini kaydeden Osman Ayık, şöyle dedi:

\"Dünyadaki tüm eğilim ve trendlere bakarsak turizm sektörü büyük bir gelişim içinde. Bu gelişim içinde turizmle ilgili bakanlıkların olmadığı ülkelerde turizm bakanlıkları oluşturuldu. Dünyada önde giden ve en hızlı gelişen sektörlerden biri turizmdir. Birçok ülke turizmi stratejik sektör olarak görüyor. Kendi ülkelerinin kalkınması, toplum refahının artırılması için en önemli kaldıraçlardan biri olarak turizmi görüyorlar. Dünyada böyle bir eğilim varken ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın kaldırıp başka bir bakanlığın bünyesine atmamız bence dünyadaki genel eğilimlere ters bir davranış olur. Biz sektör olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın kapatılmasına karşıyız.\"

\'KAPANMAMALIDIR\'

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran ise en son yapılan Turizm Şurası ve 5 Yıllık Ekonomi Planı ve Kalkınma toplantılarında hep Turizm Bakanlığı\'nın kuvvetlenmesi gerektiğini konuştuklarını kaydetti. Şu an Türkiye\'de turizmin en önemli sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Hakan Duran, \"Turizm; döviz girdisi, cari açığı kapatması açısından en önemli sektörlerden biri. Şahsi fikrim, kapanmasındansa bakanlığın daha da güçlenerek, sektörü elinde tutması gerektiğine inanıyorum. Ama tabii siyasilerin alacağı karara bizim çok fazla bir etkimiz olacağını zannetmiyorum. Ama bakanlığın çok daha güçlü olması gerektiğine inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı denildiğinde turizmle örtüşen bir şey yok. Rakiplerimiz Portekiz, İspanya, Yunanistan\'da bile turizm bakanlığı var. Türkiye\'nin şu anda en önemli ekonomik birimlerinden bir tanesidir. Hatta birleşecekse de Ekonomi Bakanlığı\'yla birleşmelidir. Çünkü bir ekonomik olaydır. Bakanlık kapanmamalıdır\" diye konuştu.



