Turizmciler: Bayramda Marmaris'te boş yatak kalmayabilir, erken rezervasyon yaptırın

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da tatil için gittiği Marmaris'e Kurban Bayramı öncesinde rezervasyon yağıyor. Turizmciler, ilçenin yatak kapasitesi sınırlı olması nedeniyle tatilcileri, son ana kalmayıp, erken rezervasyon yapmaları için uyardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kurban Bayramı öncesi tur operatörlerine rezervasyon yağmaya başladı. En gözde turizm merkezinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatilini yaptığı Marmaris olduğu açıklandı.

"Yerlerini ayırtmadan gelenler sahilde gecelemek zorunda kalabilir"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ, ilçede Kurban Bayramı’nda tatil yapmayı planlayanları şimdiden rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı. Özbozdağ, şöyle dedi:

"Marmaris’e iç pazardan çok sayıda rezervasyon talebi geliyor. CumhurbaşkanıErdoğan’ın Marmaris’te tatil yapması ve darbe girişimi sonrası ilçenin adının tüm Türkiye’nin hafızasına kazınmasının, bu durumda, etkili olduğu anlaşılıyor. Ancak, Marmaris’in yatak kapasitesi 70 bin ile sınırlı. Dolayısıyla, doğa harikası güzel ilçemizde tatil yapmak isteyenler, elini çabuk tutup, biran önce rezervasyon yaptırsın. Yerlerini ayırtmadan gelenler aksi takdirde sokakta, sahillerde gecelemek zorunda kalabilirler. Kaldı ki, Ramazan Bayramı da çok hareketli geçmiş, otellerimizde tek bir boş yatak kalmayınca, yüzlerce insan dışarıda, otomobillerinde, satın aldıkları çadırlarda konaklamak zorunda kalmışlardı. Daha bir ay gibi bir süre varken yüzde 70’lik rezervasyon mevcut, Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluk bekliyoruz."

Darbe gecesi saldırıya uğrayan otele ilgi

Grand Yazıcı Turban Tatil Köyü Genel Müdürü İsmail Kuru, darbe girişimi ardından sonrası İstanbul ve Ankara’dan sonra tüm medyada Marmaris isminin yer aldığını hatırlatırken, "Saldırının gerçekleştiği otelimiz ve çevresini merak edenler ön rezervasyon yaptırmaya başladı. Kamu izinlerin kalkması, Marmaris isminin sürekli medya da yer alması ile Kurban Bayramı’nı dolu geçireceğiz" dedi.