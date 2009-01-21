Turizmci umudunu sömestr tatiline bağladı

Çeşme’deki oteller, 15 günlük sömestr tatili için gecelik 65 liradan başlayan konaklama fiyatları belirledi.



Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Veysi Öncel, ilçedeki otellerin Ocak ayının son haftası ve Şubat ayının bir bölümünü kapsayan dönemde “sömestr tatiline özel programlar” düzenlediğini ifade etti.



İlçedeki otellerin sömestr tatili için “uçak biletini karşılama”, “ailenin iki çocuğunu ücretsiz misafir etme” gibi promosyonlar uygulayacağını ifade eden Veysi Öncel, mini club, mini disco, junior club, çocuk sineması, çizgi film gösterimleri ve çeşitli animasyonların da sömestr tatilindeki çocuklara yönelik olarak hizmet vereceğini dile getirdi.



Termal cazibeyi artırıyor



Çeşme’nin 2008 sömestr tatilini de iyi geçirdiğini kaydeden Veysi Öncel, “Termalin olması kışın Çeşme’nin cazibesini artırıyor. Bu sene de canlılık bekliyoruz” dedi.



Küresel finansal kriz nedeniyle otellerin uygun fiyatlar belirlediklerini dile getiren Öncel, konaklama fiyatının 65 TL’den başladığını ifade etti.



Sömestr tatilinin Çeşme’deki turizmci için de bir fırsat olduğunu kaydeden Öncel, şöyle konuştu:

“Bunlara kriz fiyatları diyebiliriz. Yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil programlarımız var. Rezervasyonların gelecek haftadan itibaren artmasını bekliyoruz. Bayramdan sonra bizim en büyük beklentimiz 15 günlük sömestr tatili. Uygun fiyatlarla Çeşme’nin kış güzelliğini yaşamaya herkesi çağırıyoruz.”



Çocuklara yönelik illüzyon kursları



Destination İzmir Üyesi ve Süzer Sun Dreams Hotel Genel Müdürü Kaan Bayhan da sömestr tatilinde Çeşme’nin çok hareketli günler geçireceğine inandığını söyledi.



Otel olarak playstation turnuvası da düzenleyeceklerini kaydeden Bayhan, turnuvaya çok ciddi bir katılımın olduğunu, küçüklerin yanı sıra büyüklerin de turnuvaya katılmak istediğini söyledi.



Çocuklara yönelik illüzyon kursları düzenleyeceklerini açıklayan Bayhan, “Akşamları da illüzyon gösterilerimiz olacak. Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor, çünkü fiyatlar çok cazip. Bu sömestr tatili, ekonomik krizde insanlara bir parça destek, çocuklara da moral olsun istiyoruz” dedi.

