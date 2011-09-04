-Turizmci, çifte bayram yaptı MERSİN (A.A) - 04.09.2011 - Ramazan Bayramı'nda 9 gün tatil imkanı yakalayan tatilciler, turizm sektörüne doping etkisi yarattı. Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Başkanı Murat Demir, Ramazan süresince işlerinde yüzde 30 civarında gerileme gerçekleştiğini söyledi. Bu sıkıntının deniz turizmi yapan tüm kentlerde yaşandığını anlatan Demir, ancak Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle tatil sezonunun kapanmasına sayılı haftalar kala umutlarının yeniden yeşerdiğini vurguladı. Bayrama 2 hafta kala otellerdeki kapasitelerin rezervasyonlarla dolduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu: ''9 gün boyunca yüzde 100 doluluk yaşadık. Dolasıyla Ramazan'da düşen işlerimiz yeniden toparlandı, yüzümüz güldü. Bugün itibariyle oteller yeniden boşalmaya başladı. Çünkü hem tatil bitti, hem de okul dönemi başlıyor. Ramazan durgunluğunu yaşarken, bayramla hareketlendik. Ama bu durum, okulların açılmasıyla ölü sezona geçeceğimiz şu günlerde bize doping etkisi yarattı. Sonuç olarak bayram tatili süresince çifte bayram yaşadık.'' Bayram tatilinde Mersin'in, önceki yıllara göre düşüş olmakla birlikte Arap turistlerle de hareketlendiğine işaret eden Demir, ''Bu yıl özellikle deniz yoluyla Lübnanlı tatilciler Mersin'e geldi. Aslında Ortadoğu'da yaşanan kargaşa olmasaydı, şu an Mersin turizmi patlama yaşardı. Ancak bu gelişmeyi önümüzdeki yıllara bırakmak zorunda kaldık'' diye konuştu.