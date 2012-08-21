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Ekonomi

Turizmci çifte bayram yapıyor

Mersin'de Ramazan ayında yerli turistte beklediğini bulamayan turizmcilerin yüzü bayramda artan doluluk oranıyla gülüyor

21 Ağustos 2012 11:45

Ramazan'ın tatil sezonunun ortasına denk gelmesi nedeniyle yerli turistte beklediğini bulamayan turizmciler, bayramda artan doluluk oranıyla çifte bayram yaşıyor.

Mersin Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Murat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin gibi özellikle yerli turistlerle turizm faaliyetlerini yürüten tatil beldelerinde, Ramazan nedeniyle yüzde 30'un üzerinde kayıp yaşadıklarını söyledi.

Ancak bayrama haftalar kala gelen rezervasyon talepleri nedeniyle bayramı umutla karşıladıklarını dile getiren Demir, ''Ramazan öncesinde, işlerimiz gayet iyiydi. Arap turistler olmasa da, açığı gurbetçilerle kapatıyorduk. Ramazan'da gerileyen işlerin üzüntüsünü bayram geride bıraktı'' dedi.

Demir, şu an için kent genelindeki otel ve pansiyonlarda doluluk oranlarının yüzde 100 seviyesinde olduğunu belirterek, ''Yarın itibariyle otellerdeki yoğunluk yavaş yavaş yerini daha sakin mekanlara bırakacak. Ama biz en azından okullar açılana kadar sıkıntı yaşanacağını sanmıyoruz'' diye konuştu.

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