Turizm ve Kültür Bakanı: Temmuz ayında otellerde doluluk bekliyoruz, dış hatlarda 22 noktada uçuşlar başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, temmuz ayının ilk haftasında dış hatlarda 19 ülkede 22 noktaya uçuşların başlayacağını belirterek, otellerdeki doluluk oranının artmasını beklediklerini dile getirdi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre şimdi bu etkiyi azaltmak için bakanlıklar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri harekete geçti.



Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu turizm sektörü ile telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. İki bakan ilk etap temmuzun ilk haftasında otellerdeki dolulukların artmasını beklediklerini, dış hatlarda ise 19 ülkede 22 noktaya uçuşların başlayacağını söyledi.

Turizm planında neler var?

Bakanların ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda gündeme getirilen turizm planı şu maddeleri içeriyor:

Hem iç hem dış turizmde haziran sonuna doğru uçuşlar ve otobüs seferleri açılacak.

Tesislerde fiyat artışının beklendiği seviyenin üzerinde olmaması için de gerekli önlemlerin alınacak.

Havalimanı ve tesislerde hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Sosyal mesafeler için yapılacak çizgiler hem turizm tesislerindeki ortak alanlarda hem de havalimanlarında olacak.

Maskesiz havalimanına giriş olmayacak.

Tesislerde açık büfe uygulamasına izin verilmeyecek.