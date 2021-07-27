"Turizm sektöründe kalıcı düşüş görülebilir"

Toronto Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Prof. Murat Alp Çelik pandeminin sektörlere olan etkilerini Bloomberg HT'ye değerlendirdi.

Çelik, dünya genelinde toparlanmanın başladığını bazı sektörlerin kalıcı olarak etkileneceğini söyledi.

Çelik, “Genel olarak baktığımızda dünyada toparlanma başlayacak fakat daha önceden alıştığımız bazı sektörler örneğin hizmet sektörü aynı talebi görmeyebilir. Varyantların tekrar çıkması sebebiyle Turizmde kalıcı düşüşün görüleceği tahmin ediliyor. Etkilenen sektörler olacak ama toparlanma Türkiye ve dünyada görülecek” dedi.

Ayrıca, salgının ortaya çıkardığı etkilerin reel açıdan kalıcı olmadığını düşünen Çelik, “Bu hastalık bittiği zaman etkileri ortadan kalkacak. Ortamın bize getirdiği bazı politikalar var mesela Fed’in düşük faiz politikası var. Diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da Fed’i takip ediyorlar. Düşük faiz ortamı bir süre kalıcı olabilir” dedi.