Turizm gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 37.6 arttı

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Turizm gelirleri yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37.6 artarak 11.39 milyar dolara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, turizm gelirinin yüzde 77’si yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23’ü de yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 8.86 milyar dolarını kişisel harcamalar, 2.54 milyar dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 684 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 634 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 900 dolar oldu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.1 arttı. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 38.1 artarak 16 milyon 663 bin kişiye yükseldi.

Bunların yüzde 82.6’sını 13 milyon 770 bin kişi ile yabancılar, yüzde 17.4’ünü de 2 milyon 893 bin kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37.9 artarak 1 milyar 561 milyon dolar oldu. Bunun 1 milyar 218 milyon dolarını kişisel, 343 milyon dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12.5 artarak 2 milyon 514 bin kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 621 dolar olarak gerçekleşti. (Tablo)