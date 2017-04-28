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Ekonomi

Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 17 düştü

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı

Efes Antik Kenti

28 Nisan 2017 13:44

Turizm geliri Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 17,1 azalarak 3 milyar 369 milyon 753 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin yüzde 71,8’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,2’si ise yurt dışında ikamet eden ziyaretçilerden elde edildi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmeyi tercih ediyor. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 103 milyon 695 bin dolarını kişisel harcamalar, 266 milyon 58 bin dolarını da paket tur harcamaları oluşturdu.

Kişi başı ortalama harcama 696 dolar oldu 

Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 637 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 880 dolar oldu.

Geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 azaldı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2017 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,1 azalarak 4 milyon 844 bin 761 kişi oldu. Bunların yüzde 77,9’unu 3 milyon 772 bin 293 kişi ile yabancılar, yüzde 22,1’ini ise 1 milyon 72 bin 468 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Turizm gideri de azaldı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,3 azalarak 855 milyon 786 bin dolar oldu. Bunun 597 milyon 891 bin dolarını kişisel, 257 milyon 894 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışına gidenlerin sayısı arttı 

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 artarak 1 milyon 897 bin 554 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 451 dolar olarak gerçekleşti.

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