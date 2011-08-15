-Turizm gelirleri daha gerçekçi hesaplanacak ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan, turizm gelirlerinin belirlenmesinde kullanılan anketlerin daha anlaşılabilir, kısa sürede cevaplanabilir ve gerçek verileri sağlama noktasında hizmet edebilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi. Özaslan, turizmin gerek ekonomi, gerekse bir ülkenin dışa açılımını sağlayan sektörlerin başında geldiğini söyledi. Türkiye'nin turist sayısı ve turizm gelirleri açısından başarılarını sürdürdüğünü vurgulayan Özaslan, son dönemde turizm gelirlerinin arttığını gösteren bir takım gelişmeler ve istatistiki bilgilerin basında yer aldığını belirtti. Türkiye'de turizm gelirlerinin belirlenmesinde ankete dayalı sisteme ve uygulama zamanlarına yönelik zaman zaman bazı eleştiriler geldiğini anımsatan Özaslan, ''Anketlerin daha anlaşılabilir, kısa sürede cevaplanabilir ve gerçek verileri sağlama noktasında hizmet edebilir bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Kurumlar arası karşılıklı görüşmeler neticesinde soru sayılarının azaltılması gibi konularda mutabakata varılmıştır'' dedi. Dünyanın ''uydu hesap'' yöntemini tavsiye ettiğini belirten Özaslan, bu yöntemde gelire dayanak olan farklı değerlerin ele alındığını, anket dışı bazı iktisadi verilere de bakıldığını ifade etti. Özaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Turizm gelirleri şu andaki sistem itibariyle kişi başına harcama, toplam gelir ve turist sayısı itibariyle baktığımızda arzu edilen seviyede gözükmemekle birlikte biz resmi olarak TÜİK'in verilerinin çok üzerinde turizm geliri olduğunu biliyoruz. Bunu ulusal ve uluslararası kaynaklardan biliyoruz. Uluslararası kaynaklardan birincisi Türkiye'ye tur satan yabancı operatörleri. Bu operatörlerin birim maliyeti ya da paket başı satış fiyatlarından Türkiye'ye kalan payın yıllar itibariyle yüzdesel olarak arttığını görüyoruz. 2008 yılı verilerine göre ülkemize gelen turistlerin yaklaşık yüzde 46'sı paket turlarla gelmeyi tercih etmiştir. Paket turlardan ülkemize kalan miktarın yüzde 40 olarak var sayılması gelirlerin düşük çıkmasına yol açmaktadır. Organize turlardan sağlanan gelir oransal olarak daha fazla. Çeşitli veriler bunu ortaya koyuyor. Turizmciler bundan şikayetçi değiller. Tur operatörleri ve konaklama tesisleri, meslek birlikleri artış olduğunu ifade ediyorlar. Organize turlardan Türkiye'ye kalan payın daha fazla olduğunu ortaya koyan sektörden alınması gereken veriler olduğunu söylemiştik. Bu konuda TÜİK bizzat ilgili seyahat acentaları, tur operatörleri ile irtibata geçti, bu bilgileri alma noktasına geldi. Antalya'da Bakanlığımızca arazi tahsis edilmiş olan arazilerde faaliyet gösteren konaklama tesislerinin yıllık ciroları üzerinden vergi olarak ödedikleri paylarda bir önceki yıla göre yüzde 27 artış söz konusudur. Bu da gösteriyor ki turizmden elde edilen gelirler yükselme eğilimindedir.'' -''Veriler bir bütün halinde ele alınmalı''- Turizm gelirlerine yönelik iç ve dış sektörden aldıkları bilgilerin sevindirici olduğunu dile getiren Özaslan, ''Bizim için önemli olan bütün bu verileri TÜİK'in hesaplama yöntemine, sistemine entegre edip daha gerçekçi rakamlar ortaya çıkmasını sağlamak. Bunun için geçen yıldan bu yana ilgili bakanlıkların başkanlığında toplantılar yapıldı'' diye konuştu. Turist harcamasının yüksek olduğu bölgelerde, marinalar, havalimanları ve belirlenen bazı noktalarda anket sisteminin uygulanması gerektiğini vurgulayan Özaslan, şunları kaydetti: ''Anket sisteminden kaynaklanan ve turizm gelirine esas teşkil edecek verilerin daha gerçekçi ve daha geniş kapsamlı bir yelpaze içinde bir bütün halinde ele alınması gerektiğini ortaya koyuyoruz. Bakanlığımızın Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünden uzmanlar, katıldıkları Avrupa İstatistikleri ile ilgili kurumların toplantısında hava ulaşımı giderlerinin de turizm gelirlerine aktarılmasında bir sakınca olmadığını ifade ettiler. Şu andaki hesaplama sisteminde uçak parası turizm geliri içerisinde görünmüyor. Uzmanlarımızın derlediği bir raporu TÜİK'e gönderdik onlar değerlendirecekler.'' Özaslan, turizm gelirlerini belirleyen anketlerin içeriği ve kullanılan donelerin değişeceğini, hesaplama yönteminde esas alınan değerler güncelleneceğini ifade ederek, her ülkede turizm gelirleri konusunda değişik bilgilerin esas alındığını, tek bir model olmadığını sözlerine ekledi.