Turizm firması iflas etti, 44 Rus turist Antalya'da mahsur kaldı

Antalya'ya tatile gelen 44 Rus turist, anlaştıkları firmanın iflas etmesi sonucu otele alınmadı. Aralarında çocukların da bulunduğu turistler, iki gündür havalimanında bekliyor.

ntvmsnbc.com'da yer habere göre, Rusya'da bir tur firması ile anlaşarak 2 Ağustos'ta Antalya'ya tatile gelen 13’ü çocuk 44 kişi, kalacakları otele gitti.

Otel görevlileri, kendileriyle ilgilenen tur firmasının iflas ettiğini, ödeme yapılmaması nedeniyle de otellerinde konaklama yaptırılamayacağını bildirdi.

Bunun üzerine ülkelerine dönmek üzere Antalya Havalimanı'na giden Rus turistler, uçaklarda yer bulamadı. Aralarında çocukların da bulunduğu Rus turistler, bunun üzerine havalimanının 2 Nolu Dış Hatlar Terminali'nde beklemeye başladı.

Yardım topladılar

İki günden bu yana havalimanında ülkelerine dönmeyi umut eden Rus turistler, burada banklarda yatıyor, yiyecek ihtiyaçlarını marketten karşılamaya çalışıyor.

Havaalanında Rusça ve İngilizce yazılı pankartlar açan turistler, yardım toplayarak ihtiyaçlarını giderdi.

'Yardım gelmezse bir hafta buradayız'

Otel yetkililerinin kendilerine oda vermediğini ifade eden Elmira Ashanulina,, "Paramızı gelmeden önce tur firmasına verdiğimizi söyleyip itiraz ettik ama sonuç alamadık. Bunun üzerine otelden ayrılıp havalimanına geldik" dedi.

Rusya'ya dönmek istediklerini fakat uçakta yer olmadığı için dönemediklerini dile getiren Ashanulina, şunları kaydetti:

"Tatilimiz normal şartlarda 12 Ağustos'ta sona erecekti ancak kalacak yerimiz olmadığı için dönmek istiyoruz. Bu kez uçak olmadığı için bekliyoruz. Yardım için Rusya'da ilgili yerleri aradık ama şu an için yardım edebilecekleri durumun olmadığını söylediler. Eğer yardım gelmezse 12 Ağustos'a kadar burada kalmak zorundayız."

Yavuz: Girişimlerimiz sürüyor

Antalya Havalimanı Mülki İdari Amiri ve Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz ise sorunun kendileriyle değil, Rusya'daki tur firmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Yavuz, "Sorun bize iletilince turistlerine mağdur olmaması için gayret gösterdik. Bu tur firması nedeniyle sorun yaşayan bazı turistleri ülkelerine gönderdik. Kalanları da göndermek için girişimlerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Yavuz, aynı tur firmasıyla ilgili sorunun sadece Antalya'da değil, başka ülkelerde de yaşandığını sözlerine ekledi.