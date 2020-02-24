Turizmde ocak ayı ziyaretçi rekoru kırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm zamanların en yüksek ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaşıldığını açıkladı. Bakanlık, yılın ilk ayında, Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı turistin ziyaret ettiğini açıklandı. Buna göre önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16,11 artış yaşanırken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke ise yüzde 21,22 artışla Bulgaristan oldu. Sıralamada yüzde 18,06 artışla Gürcistan ikinci, yüzde 42,40 artışla da Rusya üçüncü sırada yer aldı.Türkiye'ye ocak ayında gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının 15 bin 315'i günübirlik geldi.

Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci oldu. 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile Ankara beşinci sırada yer aldı.