Turizm çalışanları, Bakan Ersoy'u istifaya çağırdı: Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz, onurumuza sahip çıkıyoruz

Turizm İşçileri Dayanışması, yazılı açıklamayla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u istifaya davet etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Go Türkiye isimli seyahat rehberi platformu tarafından hazırlanan "Aşı oldum, eğlenin" maskeli tanıtım filmine tepki gösteren turizm çalışanları, "Geçen yılın sezonunu rezil ettiniz, ülkeye türlü çeşit şaklabanlıklarla, gerçek olmayan açıklamalarla her türlü yalan dolanla da olsa turist çekemediniz. Bu yıl ise yaptıklarınızın işe yaramadığını gördükçe işi iyice onurumuzla oynamaya vardırdınız. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Kent Emekçileri Dayanışması ile Turizm İşçileri Dayanışması'nın yaptığı ortak açıklama şöyle:

"Biz turizm işçi ve emekçileri olarak tüm yaşananlara ek kaygılarla açlığın pençesinde bırakıldığımızda, emeklerimizin üstünden aldığınız vergilerle en doğal hakkımız olan devlet desteğini beklerken sizler bizleri insan yerine bile koymadan dalga geçer gibi desteği hiç ihtiyacı olmayan zenginlere verdiniz. Vermeye devam ediyorsunuz.

Kod 19 adı verdiğiniz uygulamayla turizm işçi ve emekçisini askıda bırakmayı kendinde hak gören tüm ilgililere diyoruz ki, bu Saltanatı devam ettirmenize mani olacağız. Bizi ve evlatlarımızı açlığa mahkûm etmenize izin vermeyeceğiz.

Şimdi de onurumuzu ayaklar altına almaya çalışıyor, tanıtım videolarınızda, açıklamalarınızda, pişkin pişkin “enjoy! I’am vaccinated (Eğlenin aşı oldum)” yazılı maskelerle dolaşacağımızı ilan ediyorsunuz. Biz kulaklarına küpe taktığınız köleler değiliz. Onurumuza, insanlığımıza sahip çıkıyoruz. Sizi ise pervasızlıklarınızda boğulmanız için istifaya davet ediyoruz.

Herkes biliyor! Ülkedeki tüm yoksulluğun, desteksizliğin, vurdumduymazlığın nedenini. Yıllardır yandaşlarınıza akıtılan milyonlarca dolar yüzünden ülke kasasının nasıl parasız bırakıldığını…

Artık Yeter!

Yarattığınız tüm tahribatın hesabını vereceksiniz! #TurizmBakanıİstifa