Turizm Bakanlığı'ndan tesislere 'bisiklet dostu konaklama' belgesi verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi verilmesine ilişkin tebliğ yayımladı. Sporculara özel enerji içeceği satan, sporcular için masaj personeli çalıştıran, bisiklet tamiri için personel istihdam eden, bisiklet parkı bulun tesislere belge verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımladı. Bakanlığın kontrolünden geçen tesislere verilecek bu belge için belirli şartlar aranıyor. Bu şartları yerine getiren tesislere bakanlıkça plaket verilecek ve plakette bisiklet dostu konaklama tesisi ibaresi ve logosu yer alacak.

Tesislerde aranan bazı şartlar

Belgenin verilmesi için tesislerde şu şartlar aranacak:

Bisiklet rotasını bilen personel istihdam edilmeli.

Bölgede bisikletle gidilecek tarihi ve kültüler yerlerle ilgili yazılı, görsel ve dijital bilgi sağlanmalı.

Hava ve yol durumu hakkında güncel bilgi sağlanmalı.

Bisikletlerin park edilmesi ve emniyetinin sağlanması için garaj yada park alanı bulundurulması.

Bisikletlerin yıkanabilmesi ve tamir edilebilmesi için uygun donanım sağlanması, tamir için personel istihdam edilmesi.

Kurutma makinası bulundurulacak

Hızlı çamaşır yıkama- kurutma hizmeti verilmesi veya müşterinin kullanımına yönelik 24 saat erişime açık yıkama- kurutma makinasının bulunması.

Lokanta ve kahvaltı servisinin olduğu tesislerde bisikletçilere özel menü düzenlenmesi.

Bisikletçiler için enerji içeceği, barları satın alınacak yerlerin bulundurulması.

Tesis genelinde ve odalarda 24 saat içecek su hizmetinin olması.

Lokantaların olmadığı tesislerde bisikletçilerin kendi yemeklerini yapabilecek imkanların sağlanması.

GPS cihazı kiralanması.

Toplu taşıma imkanlarıyla ilgili bilgilendirme yapılması.

Masaj yapacak personel

Spor masajı konusunda deneyimli personel çalıştırılması.

Personelin bisikletle işe gidip- gelmesinin teşvik edilmesi.

En az 35 puan almak gerekiyor

Tesisler bu şartların her birinden puan alacak. 4-5 yıldızlı tesislerin en az 25 puan ve diğer tesislerin de en az 10 puan alması gerekecek. Gerekli puanları alan tesislere tesise Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi verilecek.